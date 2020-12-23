Полковники запаса рассказали о цели российских ЧВК

27 декабря в Центральноафриканской республике состоятся выборы. Ожидается, что после выборов усилится военное противостояние между повстанцами и властью, которую поддерживают российские военные. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса РФ Андрей Кошкин.

Ранее сообщалось об обострении военного конфликта в ЦАР между президентской и антиправительственной коалициями. Повстанцы намерены помешать главе государства Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Россия откликнулась на просьбу властей ЦАР и направила в республику еще 300 военных инструкторов.

Но военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин, считает, что Россия направила в ЦАР не инструкторов, а бойцов ЧВК. Как он отметил, для того чтобы контролировать ситуацию, необходимы определенные силы. Однако сейчас Москва отрицает информацию о новой переброске своих подразделений в ЦАР.

Отметим, что с 2012 года запутанный вооруженный конфликт в ЦАР вступил в острую фазу.

Во время противостояния погибли более 7 тысяч мирных жителей, около миллиона стали беженцами. Более 60 % всей территории республики все это время находилось под контролем повстанческих группировок, пишет Ura.Ru. Согласно последним данным, повстанцы захватили стратегически важный город Мбаики, где разгромили силы правительственной армии, поддерживаемой наемниками из российской ЧВК Вагнера.