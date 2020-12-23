СМИ: в следующие четыре года Россия займет 10% мирового рынка истребителей

Аналитики Aviation Week & Space Technology рассказали о перспективах России на общемировом рынке боевой авиатехники.

Российский авиапром обладает рядом преимуществ перед конкурентами из Европы и США. По прогнозам экспертов, к 2025 году самолеты производства компании «Сухой» и РСК «МиГ» займут 10% общемирового рынка боевой авиатехники, передает Газета.Ру .

В докладе издания говорится о том, что в 2021-2025 годах общий объем мирового рынка истребителей составит 162,8 млрд долларов. Расти будет доля продукции компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) в составе госкорпорации Ростех). На ее долю будет приходится до 9% рынка, а на долю российской самолетостроительной корпорации «МиГ» - до 1%. Опережать по финансовым показателям «Сухого» будет только компании Boeing и Lockheed Martin с показателями 10% и 48% соответственно. Эксперты прогнозируют, что в 2021-2025 годах будет собрано 218 истребителей Су и 43 «МиГ».

Успешный рост, уверены аналитики, покажет и ПАО «Ильюшин». Самолеты этой компании займут до 12% мирового рынка военно-транспортной авиации. Обеспечит рост доли этой компании на мировом рынке новейший российский Ил-112В.

Эксперты отмечают, что российский самолеты будут пользоваться большим спросом на мировом рынке, демонстрируя очень хорошие соотношение «цена-качество». Число зарубежных заказчиков будет постоянно расти. Уже сейчас российские боевые самолеты успешно несут службу в десятках стран мира. Их закупают страны Азии, Африки и Южной Америки. И количество заказов на российские военные самолеты будет расти.