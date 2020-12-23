Модернизируемую атомную подводную лодку «Леопард» вывели из эллинга

О том, что планируется изменить в ходе модернизации атомной подводной лодки «Леопард», рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
АПО «Леопард» - это подводная лодка проекта 971, которая была спроектирована Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». На воду ее спустили в 1992 году. Эта подводная лодка разработана для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника, передает РИА Новости.
После модернизации АПЛ «Леопард» будет оснащена новым оружием. Еще одним важным этапом модернизации будет улучшение ее акустических параметров.
«В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки», - объяснил Евменов.
Он сообщил, что подводную лодку уже вывели из эллинга центра судоремонта «Звездочка», расположенном в Северодвинске. У АПЛ заменили систему радиоэлектронного вооружения, систему связи и навигации, гидроакустику и БИУС. Далее модернизацию будут проводить у стенки достроечной набережной предприятия. АПЛ будет находиться на плаву.
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