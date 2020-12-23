Модернизируемую атомную подводную лодку «Леопард» вывели из эллинга

О том, что планируется изменить в ходе модернизации атомной подводной лодки «Леопард», рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

АПО «Леопард» - это подводная лодка проекта 971, которая была спроектирована Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». На воду ее спустили в 1992 году. Эта подводная лодка разработана для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника, передает РИА Новости .

После модернизации АПЛ «Леопард» будет оснащена новым оружием. Еще одним важным этапом модернизации будет улучшение ее акустических параметров.

«В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки», - объяснил Евменов.

Он сообщил, что подводную лодку уже вывели из эллинга центра судоремонта «Звездочка», расположенном в Северодвинске. У АПЛ заменили систему радиоэлектронного вооружения, систему связи и навигации, гидроакустику и БИУС. Далее модернизацию будут проводить у стенки достроечной набережной предприятия. АПЛ будет находиться на плаву.