Своими обвинениями в адрес России США может скрывать разработку орбитального оружия — такое мнение высказали аналитики. Предполагается, что, намеренно обвиняя РФ в целенаправленной милитаризации, Пентагон «отводит глаза» от собственных разработок техногенного вооружения, пишет «РИА Новости».

Америка неоднократно обвиняло Москву в незаконных испытательных пусках противоспутниковых ракет и разработке оружия, которое может применяться в космосе. В частности, американские СМИ указывали на производство Россией ракет А-235 «Нудоль», которым в Пентагоне присвоили индекс PL-19. США запротестовало против испытаний таких ракет, поскольку, по их мнению. это орудие нацелено на коммуникационные спутники, аппараты для орбитальной фотосъемки и другие космические объекты, что потенциально мешает маневрам Пентагона на околоземной орбите.

Однако по версии военных экспертов, такая обвинительная стратегия против РФ позволяет Америке скрывать информацию о собственных разработках оружия. Помимо этого, США упорно мешают переговорному процессу о контроле над вооружениями в космическом пространстве, который был инициирован Китаем и Россией. Известно, что Пентагон разработал целую «Стратегию обороны в космосе», главная цель которой заключается в захвате и контроле околоземной орбиты. Также в США разрабатываются два вида космического вооружения — кинетическое позволяет уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты, а энергетическое способно захватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, а при благоприятных условиях в ясную погоду еще и поражать стационарные объекты на Земле.

Естественно, что возможное принятие договора о контроле над вооружениями в космическом пространстве сильно помешает Америке осуществить свои планы, поэтому антироссийская обвинительная политика продолжает развиваться со стороны США.