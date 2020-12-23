«Всем достанется»: что США скрывают, заявляя о «российской агрессии»

Вчера, 23:54

0

Image 16+
«Всем достанется»: что США скрывают, заявляя о «российской агрессии»

Своими обвинениями в адрес России США может скрывать разработку орбитального оружия — такое мнение высказали аналитики. Предполагается, что, намеренно обвиняя РФ в целенаправленной милитаризации, Пентагон «отводит глаза» от собственных разработок техногенного вооружения, пишет «РИА Новости».

Америка неоднократно обвиняло Москву в незаконных испытательных пусках противоспутниковых ракет и разработке оружия, которое может применяться в космосе. В частности, американские СМИ указывали на производство Россией ракет А-235 «Нудоль», которым в Пентагоне присвоили индекс PL-19. США запротестовало против испытаний таких ракет, поскольку, по их мнению. это орудие нацелено на коммуникационные спутники, аппараты для орбитальной фотосъемки и другие космические объекты, что потенциально мешает маневрам Пентагона на околоземной орбите.

Однако по версии военных экспертов, такая обвинительная стратегия против РФ позволяет Америке скрывать информацию о собственных разработках оружия. Помимо этого, США упорно мешают переговорному процессу о контроле над вооружениями в космическом пространстве, который был инициирован Китаем и Россией. Известно, что Пентагон разработал целую «Стратегию обороны в космосе», главная цель которой заключается в захвате и контроле околоземной орбиты. Также в США разрабатываются два вида космического вооружения — кинетическое позволяет уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты, а энергетическое способно захватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, а при благоприятных условиях в ясную погоду еще и поражать стационарные объекты на Земле.

Естественно, что возможное принятие договора о контроле над вооружениями в космическом пространстве сильно помешает Америке осуществить свои планы, поэтому антироссийская обвинительная политика продолжает развиваться со стороны США.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Всем достанется»: что США скрывают, заявляя о «российской агрессии»

Вчера, 23:54

Модернизируемую атомную подводную лодку «Леопард» вывели из эллинга

Вчера, 16:24

СМИ: в следующие четыре года Россия займет 10% мирового рынка истребителей

Вчера, 10:54

Санкции США призваны навредить российской авиапромышленности

23-12-2020, 14:49

Шойгу: российские миротворцы не допустили серьезных инцидентов в Нагорном Карабахе

21-12-2020, 19:19

Издание Sina: Россия подготовила для Украины и НАТО жаркую встречу в Крыму

21-12-2020, 16:59

Берлускони рассказал о тайных звонках Путина фельдмаршалу Хафтару

21-12-2020, 16:44

Анатолий Антонов подтвердил готовность России к прагматичному диалогу с США

21-12-2020, 16:29

Милонов считает, что всех участников «Дома-2» надо передать врачам

19-12-2020, 23:09

Эксперт: Запад «созрел» уничтожить Россию – осталось выбрать направление

19-12-2020, 14:44

В США раскритиковали создание РФ легкого одномоторного истребителя

12-12-2020, 19:34

Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР

11-12-2020, 15:19

Эксперт Багдасаров напомнил о неядерных угрозах безопасности существованию России

10-12-2020, 22:14

Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО

9-12-2020, 20:29

Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

9-12-2020, 16:29

На заседании в Саратовской облдуме депутаты кидались друг в друга ручками

8-12-2020, 11:44

Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать российские системы ПВО РФ в Крыму

7-12-2020, 21:14

В ходе учений расчеты С-400 Балтийского флота отразили налет противника

7-12-2020, 00:04

Вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе оценил Пушков

6-12-2020, 17:49

Sohu: Флот США готовится нанести удар по ВМФ России в Атлантике

6-12-2020, 10:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров