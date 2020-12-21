Санкции США призваны навредить российской авиапромышленности

Сегодня, 14:49

Анна Лисова

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Санкции США призваны навредить российской авиапромышленности

Американские санкции нацелены на то, чтобы разрушить российскую авиапромышленность. 

В новый санкционный список США включено более 40 российских компаний, в том числе корпорация «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», компании «Сухой», «Туполев», корпорация «Иркут», Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), а также Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Как заявили в США, санкции должны предотвратить ситуацию, когда американские технологии продаются для гражданской промышленности, но в итоге реализуются в военных проектах. И в итоге попали под санкции компании, которые создают самолеты МС-21 и Superjet.

Теперь американским компаниям придется запрашивать у Минторга США разрешение на поставку своих технологий предприятиям из санкционного списка. 

Подобная ситуация может сказаться на сборке МС-21, ведь в этом самолете используется электроника из Франции и США.

По мнению экспертов, главная цель американских санкций – уничтожить проект МС-21. Ведь этот уникальный российский самолет сможет конкурировать успешно на мировом рынке с Boeing и Airbus.

Попытка остановить этот проект уже предпринималась. США лишили Россию возможности закупать композитные материалы, необходимые для уникального черного крыла российского лайнера. Но эту проблему удалось решить, заменив иностранные композиты на отечественные.

Американцы также могли лишить МС-21 двигателя, поскольку планировалось, что он будет собираться с двигателем PW1400G-JM компании Pratt & Whitney. Но МС-21 уже летает на российском двигателе П-14, что, похоже, напугало американцев не на шутку. 

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