Шойгу: российские миротворцы не допустили серьезных инцидентов в Нагорном Карабахе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что российские миротворцы не допустили серьезных инцидентов в Нагорном Карабахе.

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о том, в какой обстановке пребывают миротворцы в Нагорном Карабахе, а также какие задачи они выполняют.

«На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента. Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору», - сообщил Шойгу.

Глава оборонного ведомства сообщил, что российские миротворцы организовали обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. Обмен прошел по принципу «всех на всех». Также прошел обмен телами погибших.

На территории Нагорного Карабаха действует 23 наблюдательных поста. В общей сложности там находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Большинство миротворцев входят в состав подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.