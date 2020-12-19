Анатолий Антонов подтвердил готовность России к прагматичному диалогу с США

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил о том, что Россия готова к прагматичному диалогу с любыми правящими в США политическими силами. Он подчеркнул, что такой диалог Москва предлагает вести Вашингтону, учитывая взаимно интересы двух стран, передает ТАСС .

Антонов отметил, что президент РФ Владимир Путин поздравлял с победой на президентских выборах США Джо Байдена. Дипломат подчеркнул, что Москва сдерживается от комментариев касательно хода избирательных кампаний в других странах.

«Поэтому ограничусь лишь подтверждением готовности России вести прагматичный диалог на основе равноправия и взаимного уважения с любыми правящими политическими силами — будь то действующая администрация Дональда Трампа или будущее правительство Джозефа Байдена», — подчеркнул Антонов.

Он также объяснил, что конструктивный диалог между Россией и США важен в целом для глобальной безопасности. Страны, обладающие серьезным влиянием на мировой политической арене, должны взаимодействовать конструктивно во многих вопросах. И их противостояние идет во вред в целом ситуации в мире.

Российский дипломат выразил надежду, что новый глава Белого дома будет придерживаться более дружественного курса в отношении России, чем администрация Дональда Трампа. Он отметил, что Москва продолжает надеяться на улучшение отношений с Вашингтоном и готова к диалогу.