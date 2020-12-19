Берлускони рассказал о тайных звонках Путина фельдмаршалу Хафтару

Сегодня, 16:44

Ольга Громова

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Берлускони рассказал о тайных звонках Путина фельдмаршалу Хафтару

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете La Stampa выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за содействие в освобождении захваченных в Ливии в сентябре этого года итальянских моряков. Речь идет об экипажах двух траулеров.

Берлускони признался журналистам, что освобождения удалось добиться благодаря посредничеству Путина. Президент России лично звонил главе Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару и потребовал от него освободить моряков.

«Но говорить о тайных звонках нельзя: потом скажут, что Путин поддерживает Хафтара, но он не хочет, чтобы так говорили», — сказал экс-глава правительства.

Два рыболовных траулера из сицилийского города Мадзара-дель-Валло, на борту которых находились 18 членов экипажей, были захвачены ливийскими военными в первых числах сентября. Они были доставлены в порт Бенгази и обвинены во вторжении в территориальные воды Ливии.

Напомним: обстановка в этой стране была накалена в апреле - тогда ЛНА заявила о том, что власть в стране от ПНС, поддерживаемого Турцией, переходит к ней.

Силам Хафтара оказывают помощь Египет и Саудовская Аравия. Неофициальными союзниками ЛНА считаются Франция и ОАЭ.

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