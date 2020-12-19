Издание Sina: Россия подготовила для Украины и НАТО жаркую встречу в Крыму

Украина может предпринять попытку силой вернуть под свой контроль Крым, но Россия уже готова к такому сценарию, уверены китайские военные эксперты.

На страницах издания Sina военные аналитики из Китая проанализировали, как могут развиваться события, если Украина при поддержке НАТО захочет силой восстановить свой контроль над Крымским полуостровом, передает ПолитРоссия .

Ранее ООН была принята резолюция, в которой прозвучал призыв к России вернуть Украине Крым. Этот документ поддержали 63 государства, при 17 голосах против.

В Москве же говорят о том, что присоединение Крыма к России проведено в соответствии со всеми международными нормами. Поэтому ни о какой передаче его Украине речи быть не может.

Россия продолжает усиливать оборонные способности своих вооруженных сил. Чтобы исключить возможность силового захвата Крыма, был усилен Черноморский флот. Воздушное пространство в Крыму и на подходах к нему охраняют Су-27, Су-30 и Су-35. Они могут не только сдерживать американские самолеты пятого поколения, но и выполнять задачи по поражению наземных целей.

Стоит учитывать также, что там развернуты системы ПВО и РЭБ, а количество военных на полуострове приближается к 60 тыс.

Поэтому, уверены китайские эксперты, силы НАТО и Украины, при попытке захватить Крым, наткнутся на достаточно серьезного противника, который вооружен самым новым и современным оружием. И это понимают противники России, поэтому вероятность силовой операции в Крыму фактически равна нулю.