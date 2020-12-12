Эксперт: Запад «созрел» уничтожить Россию – осталось выбрать направление

Сегодня, 14:44

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Эксперт: Запад «созрел» уничтожить Россию – осталось выбрать направление

Сивков: Запад «созрел» уничтожить Россию – осталось выбрать направление.

Напряженная ситуация, наблюдаемая в последнее время у российских рубежей, говорит о том, что западные противники готовы обрушиться на Россию. Пока непонятно: какое направление окажется для них в приоритете. На это обратил внимание член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков, статью которого опубликовали в издании «Военно-промышленный курьер».

«Ситуация вокруг России сильно осложнилась. Наша страна получила в Закавказье турецкий плацдарм в виде Азербайджана, который по итогам конфликта в Нагорном Карабахе будет дрейфовать в сторону от России в ускоренном темпе. Турецкая экспансия с этого плацдарма может стать причиной вооружённых конфликтов в Центральной Азии с втягиванием в них России и даже внутренних вооружённых конфликтов в самой России. Вероятность возникновения вооружённых конфликтов в этом регионе надо признать уже в ближайшей перспективе как умеренную», - прояснил ситуацию эксперт. 

И добавил, что есть и другая наиболее вероятная точка возможного конфликта - Приднестровье.

«В случае начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины, особенно при неблагоприятном его развитии для ДНР и ЛНР, вероятность начала блокады Приднестровья будет высокой, что повлечёт необходимость вмешательства России. Вероятность, что украинское руководство решится начать военные действия против Новороссии даже в ближайшей перспективе, достаточно существенна. На этом фоне американские провокации на Дальнем Востоке и в других районах, в частности, в зоне Северного морского пути, могут повториться», - считает доктор военных наук.

Сивков уверен: России стоит ждать гибридных угроз и заблаговременно готовиться к ним. Так, это излюбленная тактика американских президентов-демократов. Не зря свою статью эксперт назвал «Новую анаконду зовут Джо».

«Администрация Байдена, скорее всего, будет продолжать курс Обамы на радикальное сокращение стратегических ядерных вооружений России и США при сохранении возможности неограниченно наращивать ядерные потенциалы Великобритании и Франции», - отметил Сивков. 

И напомнил недавние события в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, когда американский эсминец «Джон Маккейн» попытался перейти через морскую границу России и ушел только после угрозы российских моряков.

«Невнятная позиция российских властей, ограничившихся нотой протеста, будет способствовать повторению таких действий со стороны США», - полагает эксперт.

По мнению доктор военных наук, все-таки главным направлением, которое изберут для нападения на Россию, будет Донбасс. И предпосылки к этому есть. Разгром Новороссии может стать страшным ударом по безопасности России.

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Комментировать

  • Смотря кто получит Россия уж точно получит .Надо было намного раньше реагировать и уничтожать Давно надо было показать что стоит Россия и тогда не было бы сейчас столько угроз вокруг России
  • Это у запада созрела жопа ! Надо только выбрать время и позу!
  • Плохо, что ген страха войны у пендосов вообще отсутствует, а у шлюшки Европы за 80 лет и четыре поколения разрушился. Почаще нужно напоминать: что французов от Москвы до Парижа проводили один раз, а немцев до Берлина дважды за последние 250 лет. История ничему не учит, ну и сгорим все в ядерном огне и живые будут завидовать мертвым-это не "стрелялки"
  • И Запад созрел , и ,главное, Россию дошла до заманчивого состояния напасть на неё, Сердюков получил героя за такие заслуги. Вся элита работает в нужном для Запада направлении.
  • получат быстро по соплям, кто нападет на Россию
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