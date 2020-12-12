Милонов считает, что всех участников «Дома-2» надо передать врачам

Вчера, 23:09

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Милонов считает, что всех участников «Дома-2» надо передать врачам

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил о том, что реалити-шоу «Дом2» на канале ТНТ всегда считалось эталоном пошлости, и выразил свое недоумение по поводу того, что россияне продолжают интересоваться подобным контентом. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

Чиновник утверждает, что над проектом работали «какие-то пошляки, спекулирующие на теме секса». Также он отметил, что шоу в последние несколько лет перестало развиваться.

«К сожалению, какая-то гадость всегда долго держится на экранах. Однако любое извращение в итоге надоедает, поэтому закрытие проекта «Дом-2» - это пример бесславной кончины», - заявил Виталий Милонов.

По словам депутата, на проект отбирались участники, которые помешаны на интимных отношениях и популярности. Милонов утверждает, что эти люди в период участия в проекте подвергались психологическому насилию, потому их необходимо всех передать врачам на психологическую и медикаментозную терапию.

Напомним, что 18 декабря, в пятницу, руководство телеканала ТНТ сообщило о закрытии программы «Дом-2» по причине плохого рейтинга и утраты рекламодателей. Проект просуществовал более 16-ти лет. Последний эфир шоу должен выйти 30 декабря в 22:00.

За весь период его существования на шоу было сыграно около 30 свадеб и на свет появилось 14 детей.

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