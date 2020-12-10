В США раскритиковали создание РФ легкого одномоторного истребителя

В США раскритиковали создание Россией лёгкого одномоторного истребителя.

Обозреватели американского издания The Drive критически отнеслись к известию о том, что Россия намерена выпускать лёгкий одномоторный истребитель. По мнению авторов, вообще непонятно зачем российским ВКС понадобился такой самолет.

Недавно Ростех заявил, что инженеры концерна проектируют «перспективный истребитель, который планируется выпускать как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах». Самолет будет относиться к «лёгкому и среднему классу».

По мнению экспертов от The Drive, задумка подобного истребителя для РФ нова. Оин предположили, что, по-видимому, российские инженеры трудятся над «лёгким многофункциональным фронтовым самолётом» в одномоторной версии.

В итоге американские авторы задались вопросом об уместности такой покупки потенциальным покупателем, которого нужно еще найти. По их предположению, даже у российского Минобороны нет интереса к такому. К тому же на вооружении ВКС России имеется ударный беспилотник «Охотник», способный успешно работать в связке с Су-57. Поэтому цели разработки нового легкого истребителя остаются загадкой.