В США раскритиковали создание РФ легкого одномоторного истребителя

Сегодня, 19:34

0

Image 16+
В США раскритиковали создание РФ легкого одномоторного истребителя

В США раскритиковали создание Россией лёгкого одномоторного истребителя.

Обозреватели американского издания The Drive критически отнеслись к известию о том, что Россия намерена выпускать лёгкий одномоторный истребитель. По мнению авторов, вообще непонятно зачем российским ВКС понадобился такой самолет.

Недавно Ростех заявил, что инженеры концерна проектируют «перспективный истребитель, который планируется выпускать как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах». Самолет будет относиться к «лёгкому и среднему классу».

По мнению экспертов от The Drive, задумка подобного истребителя для РФ нова. Оин предположили, что, по-видимому, российские инженеры трудятся над «лёгким многофункциональным фронтовым самолётом» в одномоторной версии.

В итоге американские авторы задались вопросом об уместности такой покупки потенциальным покупателем, которого нужно еще найти. По их предположению, даже у российского Минобороны нет интереса к такому. К тому же на вооружении ВКС России имеется ударный беспилотник «Охотник», способный успешно работать в связке с Су-57. Поэтому цели разработки нового легкого истребителя остаются загадкой.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США раскритиковали создание РФ легкого одномоторного истребителя

Сегодня, 19:34

Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР

Вчера, 15:19

Эксперт Багдасаров напомнил о неядерных угрозах безопасности существованию России

10-12-2020, 22:14

Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО

9-12-2020, 20:29

Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

9-12-2020, 16:29

На заседании в Саратовской облдуме депутаты кидались друг в друга ручками

8-12-2020, 11:44

Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать российские системы ПВО РФ в Крыму

7-12-2020, 21:14

В ходе учений расчеты С-400 Балтийского флота отразили налет противника

7-12-2020, 00:04

Вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе оценил Пушков

6-12-2020, 17:49

Sohu: Флот США готовится нанести удар по ВМФ России в Атлантике

6-12-2020, 10:19

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

5-12-2020, 21:24

Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

5-12-2020, 10:49

В Пентагоне назвали Россию и терроризм угрозой для США

4-12-2020, 11:24

New York Times: Путин в Карабахе применил «новый ловкий подход»

2-12-2020, 16:39

НАТО заявило о возвращении соперничества в военной сфере и «агрессивной России»

2-12-2020, 10:04

В Сирии израильские истребители F-15 спровоцировали российских военных на ракетный удар

1-12-2020, 22:04

Минобороны Ирана отдало приказ нанести удар по Израилю в отместку за убийство ученого

1-12-2020, 13:44

Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса COVID-19

30-11-2020, 21:34

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

30-11-2020, 09:39

Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

29-11-2020, 16:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров