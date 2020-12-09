Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР

Сегодня, 15:19

Анна Лисова

0

Image 16+
Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР
Спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн

Действия России в Сирии затрудняют борьбу с терроризмов в этой стране, заявил спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн.

В ходе видеосеминара, который был организован Джеймстаунским фондом, Райнберн подчеркнул, что Россия продолжает активно поддерживать «режим Башара Асада», чем усугубляет ситуацию в Сирии. По его мнению, Москва и Дамаск не предпринимают реальных шагов для того, чтобы терроризм в Сирии был уничтожен, поскольку силы Асада, при поддержке Москвы, осуществляют атаки по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей.

«Россия и режим обстреливают позиции Сирийской свободной армии, даже если тех атакуют более экстремистские элементы. Не вижу того, чтобы Россия и режим делали много для противодействия терроризму», заявил Рейберн.

По его ловам, в Сирии российские военные сосредоточены не на борьбе с радикальными исламистами, а воюют с силами вооруженной оппозиции, передает ФАН.

Стоит отметить, что Рейберн не стал уточнять, кого США называют вооруженной оппозицией. Но формально это все группировки, сражающиеся против официальных властей Сирии. В СНА вошли также организации, деятельность которых в России запрещена, поскольку они признаны террористическими группировками.

Он также заявил, что напряженные отношения между американскими и российскими военными в Сирии все еще сохраняются. При этом, по его словам, США регулярно напоминают Москве, что это ведет к росту рисков напряженности на стратегическом уровне, что явно не в интересах России.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР

Сегодня, 15:19

Эксперт Багдасаров напомнил о неядерных угрозах безопасности существованию России

Вчера, 22:14

Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО

9-12-2020, 20:29

Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

9-12-2020, 16:29

На заседании в Саратовской облдуме депутаты кидались друг в друга ручками

8-12-2020, 11:44

Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать российские системы ПВО РФ в Крыму

7-12-2020, 21:14

В ходе учений расчеты С-400 Балтийского флота отразили налет противника

7-12-2020, 00:04

Вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе оценил Пушков

6-12-2020, 17:49

Sohu: Флот США готовится нанести удар по ВМФ России в Атлантике

6-12-2020, 10:19

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

5-12-2020, 21:24

Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

5-12-2020, 10:49

В Пентагоне назвали Россию и терроризм угрозой для США

4-12-2020, 11:24

New York Times: Путин в Карабахе применил «новый ловкий подход»

2-12-2020, 16:39

НАТО заявило о возвращении соперничества в военной сфере и «агрессивной России»

2-12-2020, 10:04

В Сирии израильские истребители F-15 спровоцировали российских военных на ракетный удар

1-12-2020, 22:04

Минобороны Ирана отдало приказ нанести удар по Израилю в отместку за убийство ученого

1-12-2020, 13:44

Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса COVID-19

30-11-2020, 21:34

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

30-11-2020, 09:39

Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

29-11-2020, 16:59

Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

28-11-2020, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров