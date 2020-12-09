Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР

Действия России в Сирии затрудняют борьбу с терроризмов в этой стране, заявил спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн.

В ходе видеосеминара, который был организован Джеймстаунским фондом, Райнберн подчеркнул, что Россия продолжает активно поддерживать «режим Башара Асада», чем усугубляет ситуацию в Сирии. По его мнению, Москва и Дамаск не предпринимают реальных шагов для того, чтобы терроризм в Сирии был уничтожен, поскольку силы Асада, при поддержке Москвы, осуществляют атаки по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей.

«Россия и режим обстреливают позиции Сирийской свободной армии, даже если тех атакуют более экстремистские элементы. Не вижу того, чтобы Россия и режим делали много для противодействия терроризму», заявил Рейберн.

По его ловам, в Сирии российские военные сосредоточены не на борьбе с радикальными исламистами, а воюют с силами вооруженной оппозиции, передает ФАН .

Стоит отметить, что Рейберн не стал уточнять, кого США называют вооруженной оппозицией. Но формально это все группировки, сражающиеся против официальных властей Сирии. В СНА вошли также организации, деятельность которых в России запрещена, поскольку они признаны террористическими группировками.

Он также заявил, что напряженные отношения между американскими и российскими военными в Сирии все еще сохраняются. При этом, по его словам, США регулярно напоминают Москве, что это ведет к росту рисков напряженности на стратегическом уровне, что явно не в интересах России.