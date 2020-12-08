Эксперт Багдасаров напомнил о неядерных угрозах безопасности существованию России

Сегодня, 22:14

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Эксперт Багдасаров напомнил о неядерных угрозах безопасности существованию России

Российский военный аналитик Семен Багдасаров порекомендовал России приостановить чрезмерные усилия наращивания ядерного вооружения, и обратить внимание на другие угрозы ее существования. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Специалист предупреждает, что война России и Запада может состояться и без применения ядерного оружия. США понимает опасность ядерных держав, потому старается ликвидировать их иными способами.

«Ядерного оружия у России сегодня достаточно для мощного ответа США. Но нужно же рассматривать вариант локальной войны», - отмечает Багдасаров.

Исходя из наблюдения военных конфликтов в Сирии, на Кавказе и в Ливии, эксперт рекомендует России наращивать свои возможности для подобных столкновений. Например, для современной войны у РФ сейчас довольно мало беспилотников, поэтому нарастить их количество было бы довольно эффективно.

Багдасаров отметил, что военный потенциал России должен использоваться и для укрепления экономики. Сегодня российские военные обеспечивают мир на территориях многих стран, однако делают это на довольно невыгодных для себя условиях. Поэтому аналитик предлагает Москве установить более высокую плату за данную услугу.

«Россию разваливали дважды. И не потому, что ее армия слабая, а потому, что действовали изнутри. Поэтому бороться необходимо с внутренними врагами и выполнять все три задачи параллельно», - заключил специалист.

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