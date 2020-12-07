Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО

Сегодня, 20:29

Александр Зуев

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Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО

Иранский физик-ядерщик, заместитель главы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, используемого НАТО. Об этом рассказал секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи. При этом он сослался на начальника Генштаба вооруженных сил Мохаммада Бакери. В физика стреляли из оружия с глушителем, поэтому звуки выстрелов не были слышны. Как отметил секретарь совета, именно поэтому покушение оказалось успешным.

Ранее СМИ сообщали, что ученый ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охраны, но вышел из машины, так как  принял стрельбу за звуки столкновения с препятствием.

Напомним: покушение на Мохсена Фахризаде произошло в провинции Тегеран 27 ноября. Ученый был ранен, после чего был доставлен в больницу, где скоропостижно  скончался. Минобороны Ирана подтвердило, что  ученый  руководил организацией исследований и инноваций при ведомстве, пишет ru.armeniasputnik.am.

По некоторым данным, ученого расстреляли с расстояния в 150 метров из установленного в Nissan оружия, которое управлялось дистанционно. В убийстве физика Иран обвинил Израиль, а также «Организацию моджахедов иранского народа». А некоторые иранские руководители  указывали на причастность США и Саудовской Аравии.

Примечательно, что гибель Мохсена Фахризаде произошла в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика - Маджида Шахриари. Его убили 29 ноября 2010 года.

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