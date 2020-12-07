Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

Российские военные готовятся произвести массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров. При этом пуск будет производиться с космодрома «Плесецк» и с борта сразу нескольких атомных подводных лодок. Как сообщают СМИ, ракетный пуск запланирован из зоны Охотского моря по полигону Чижа в Ненецком автономном округе. Запуск двухступенчатой баллистической ракеты Р-29РКУ-02 произведет атомная субмарина проекта 667БДР «Кальмар» К-44 «Рязань». Также ракеты запустят из зоны Баренцева моря в сторону полигона ВКС России Кура, расположенного в 500 км на север от Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, атомная подлодка четвертого поколения К-549 «Князь Владимир» выполнит запуск твердотопливной баллистической ракеты «Булава». С «Плесецка» в сторону Куры могут осуществить пуски РС-24 «Ярс» или мобильного «Тополь-М», а также «Тополь-М» или «Ярс» шахтного базирования. Помимо прочего, могут задействовать ракетный комплекс «Сирена» или «Сирена-М» для запуска командной ракеты, пишет avia.pro.

Запуск большого количества МБР указывает на проведение беспрецедентной проверки российской боеготовности и стратегических сил.

Пуски МБР будут производиться в рамках учений «Гром-2020».