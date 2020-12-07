Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

Сегодня, 16:29

Александр Зуев

0

Image 16+
Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

Российские военные готовятся произвести массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров. При этом  пуск будет производиться  с космодрома «Плесецк»  и с борта сразу нескольких атомных подводных лодок. Как сообщают СМИ, ракетный пуск  запланирован из зоны Охотского моря по полигону Чижа в Ненецком автономном округе.  Запуск двухступенчатой баллистической ракеты Р-29РКУ-02 произведет атомная субмарина проекта 667БДР «Кальмар» К-44 «Рязань». Также ракеты  запустят из зоны Баренцева моря в сторону полигона ВКС России Кура, расположенного в 500 км на север от Петропавловска-Камчатского. 

Кроме того, атомная подлодка четвертого поколения К-549 «Князь Владимир» выполнит запуск твердотопливной баллистической ракеты «Булава». С «Плесецка» в сторону Куры могут осуществить пуски РС-24 «Ярс» или мобильного «Тополь-М», а также «Тополь-М» или «Ярс» шахтного базирования. Помимо прочего, могут задействовать  ракетный комплекс «Сирена» или «Сирена-М» для запуска командной ракеты, пишет avia.pro.  

Запуск большого количества МБР указывает на проведение беспрецедентной проверки российской боеготовности и стратегических сил.

Пуски МБР будут производиться в рамках учений «Гром-2020».




Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

Сегодня, 16:29

На заседании в Саратовской облдуме депутаты кидались друг в друга ручками

Вчера, 11:44

Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать российские системы ПВО РФ в Крыму

7-12-2020, 21:14

В ходе учений расчеты С-400 Балтийского флота отразили налет противника

7-12-2020, 00:04

Вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе оценил Пушков

6-12-2020, 17:49

Sohu: Флот США готовится нанести удар по ВМФ России в Атлантике

6-12-2020, 10:19

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

5-12-2020, 21:24

Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

5-12-2020, 10:49

В Пентагоне назвали Россию и терроризм угрозой для США

4-12-2020, 11:24

New York Times: Путин в Карабахе применил «новый ловкий подход»

2-12-2020, 16:39

НАТО заявило о возвращении соперничества в военной сфере и «агрессивной России»

2-12-2020, 10:04

В Сирии израильские истребители F-15 спровоцировали российских военных на ракетный удар

1-12-2020, 22:04

Минобороны Ирана отдало приказ нанести удар по Израилю в отместку за убийство ученого

1-12-2020, 13:44

Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса COVID-19

30-11-2020, 21:34

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

30-11-2020, 09:39

Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

29-11-2020, 16:59

Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

28-11-2020, 22:19

Шойгу: оснащенность армии России военной техникой в 2021 году превысит 98%

28-11-2020, 11:19

В Карабахе военные Азербайджана в форме российской армии устроили провокацию

26-11-2020, 18:29

Василий Небензя назвал провокацией посещение Помпео Голанских высот

26-11-2020, 09:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров