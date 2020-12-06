На заседании в Саратовской облдуме депутаты кидались друг в друга ручками

Бурное заседание по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики произошло в Саратовской думе. В ходе заседания 8 декабря депутаты скандалили, бросали взаимные обвинения и бросались ручками, информирует «СаратовИнформ».

Жаркая дискуссия касательно законопроекта о переносе сроков, в которые будет установлен минимальный взнос на капитальный ремонт, закончилась легкой потасовкой народных избранников. Скандальный инцидент произошел с участием представителей фракции КПРФ. Коммунист Николай Бондаренко бурно отстаивал свою позицию, заявляя, что внесение технических поправок в закон об установлении взносов на капремонт однозначно приведет к росту тарифов. В ответ на заявление депутата Иваны Дзюбы, в котором он обвинил Бондаренко в отстаивании интересов своей управляющей компании, коммунист озлобленно кинул в Дзюбана ручкой.

«Да нет у меня никакой управляющей компании! У тебя галлюцинации!», - сопроводил свой поступок этим обвинением Николай Бондаренко.

В ответ депутат Леонид Писной ехидно предложил коммунисту кинуть ручку и в него, вследствие чего Бондаренко заявил, что он «меткий, и может выполнить эту просьбу». После непродолжительного обмена взаимными обвинениями Николай Бондаренко и его соратник Александр Анидалов покинули парламентский центр. Вслед за ними зал Саратовской думы покинули и другие депутаты. В результате комитет остался без кворума, и обсуждение законопроекта пришлось завершить без голосования.