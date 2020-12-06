Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать российские системы ПВО РФ в Крыму

Вчера, 21:14

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Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать российские системы ПВО РФ в Крыму

Турция предложила Украине «недорого» ликвидировать системы ПВО РФ в Крыму.

Как сообщило издание Avia.pro, в турецкой прессе прошла информация о том, что Анкара намерена продать Киеву многоцелевые обновленные ударные беспилотники Bayraktar TB2S собственного производства. Такие аппараты смогут эффективно уничтожать российские средства ПВО. Кроме того, они оснащены защищенным каналом спутниковой связи. Вполне возможно, таким образом Анкара намекает на возможность «недорого» разгромить ПВО России, размещенные на территории Крыма.

Авторы указывают, что, очевидно, успех беспилотников в Карабахе настолько вскружил голову Турции, что она своими провокационными намерениями фактически призывает к агрессии против РФ.

Как заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, БПЛА Bayraktar TB2S в 2021 году получит Украина.

В прошлом месяце в издании Defence Express заявили, что эти беспилотники «планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей». Если учесть тот факт, что особенностью Bayraktar TB2S является увеличенная до 300 километров система спутниковой связи, понятие «дальность управления» вообще снимается.

Эксперты, в свою очередь, заявляют, что за всю карьеру турецких дронов этого класса были уничтожены всего шесть комплексов «Панцирь-С». А вот Турция распрощалась аж с 60 единицами этих БПЛА. Поэтому эксперты склонны считать Bayraktar TB2S не охотниками, а жертвами.

«Если турки думают, что России можно вот так свободно угрожать, то Эрдоган вполне может получить массу проблем от российского вооружения, особенно после призывов Турции идти на войну против России», - отмечает специалист.

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