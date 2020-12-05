В ходе учений расчеты С-400 Балтийского флота отразили налет противника

Представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил, что в ходе учений расчеты зенитной ракетной системы С-400 отразили авианалет условного противника. Авиагруппу предполагаемого противника представили истребители Су-27 и многоцелевые вертолеты Ми-8. Он также сказал, что зенитно-ракетные системы быстро обнаружили авиацию противника. Они также обеспечили вражеские самолеты сопровождением.

Как было отмечено, угрозу с воздуха взял на сопровождение дивизион ЗРС С-400, пишет politros.com .

Также ЗРК уничтожили цели в момент их вхождения в зону ответственности Балтфлота.

После выполнения этих задач боевые расчеты С-400 запустили ракетами по мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные, а также баллистические цели.