Попытки Украины реализовать карабахский сценарий в Донбассе изначально обречены на провал. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков. На своем Telegram-канале он рассказал, почему у Киева эта затея не увенчается успехом, хотя у Азербайджана получилось вернуть территорию.

Если рассуждать с геополитической точки зрения, то ничего не выйдет в силу нескольких причин, пишет Пушков. Решающим фактором является наличие общей границы самопровоглашенных ДНР и ЛНР с Россией.

"В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения — две совершенно разные вещи", — предположил Пушков.

По мнению сенатора, также стоит принять во внимание тот факт, что у Баку была открытая поддержка Турции. В то же время Киев на прямую поддержку США и НАТО вряд ли может рассчитывать - разве что на косвенную.

Ну и в целом конфликт в НКР завершился появлением российских миротворцев в регионе. Но Украина этого не добивается - скорее, наоборот, там всячески стремятся избежать подобного развития событий.

"В киевских коридорах власти, как нам известно, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может возникнуть искушение, если еще не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — совсем не Карабах", — подытожил Пушков.