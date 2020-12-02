Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех».

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку договорились об обмене пленными, оказавшимися в неволе не только во время карабахского конфликта, но и до него. Пока властями рассматривается принцип обмена «всех на всех».

«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне», — отметил чиновник.

И добавил, что нужно также проработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может всплыть позже.

Кроме того, Пашинян рассказал о важности поисков без вести пропавших людей и опознании и возвращении тел с подконтрольных Азербайджану территорий. По словам премьера, за прошедший месяц из Карабаха уже вывезли 600 тел военных. В настоящее время порядка 500 тел находятся на этапе опознания - у них взяли тесты ДНК.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников», - отметил чиновник.

До настоящего времени родным уже отдано 135 тел погибших воинов.

Вместе с тем, как сообщил Пашинян, есть еще одна группа без вести пропавших, о которой чиновник не хотел бы говорить, но заявил, что и по их части проводится работа.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, сейчас в Азербайджане находится 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.