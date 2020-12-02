Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Сегодня, 21:24

0

Image 16+
Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех».

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку договорились об обмене пленными, оказавшимися в неволе не только во время карабахского конфликта, но и до него. Пока властями рассматривается принцип обмена «всех на всех».

«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне», — отметил чиновник. 

И добавил, что нужно также проработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может всплыть позже.

Кроме того, Пашинян рассказал о важности поисков без вести пропавших людей и опознании и возвращении тел с подконтрольных Азербайджану территорий. По словам премьера, за прошедший месяц из Карабаха уже вывезли 600 тел военных. В настоящее время порядка 500 тел находятся на этапе опознания - у них взяли тесты ДНК.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников», - отметил чиновник.

До настоящего времени родным уже отдано 135 тел погибших воинов.

Вместе с тем, как сообщил Пашинян, есть еще одна группа без вести пропавших, о которой чиновник не хотел бы говорить, но заявил, что и по их части проводится работа.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, сейчас в Азербайджане находится 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Сегодня, 21:24

Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

Сегодня, 10:49

В Пентагоне назвали Россию и терроризм угрозой для США

Вчера, 11:24

New York Times: Путин в Карабахе применил «новый ловкий подход»

2-12-2020, 16:39

НАТО заявило о возвращении соперничества в военной сфере и «агрессивной России»

2-12-2020, 10:04

В Сирии израильские истребители F-15 спровоцировали российских военных на ракетный удар

1-12-2020, 22:04

Минобороны Ирана отдало приказ нанести удар по Израилю в отместку за убийство ученого

1-12-2020, 13:44

Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса COVID-19

30-11-2020, 21:34

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

30-11-2020, 09:39

Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

29-11-2020, 16:59

Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

28-11-2020, 22:19

Шойгу: оснащенность армии России военной техникой в 2021 году превысит 98%

28-11-2020, 11:19

В Карабахе военные Азербайджана в форме российской армии устроили провокацию

26-11-2020, 18:29

Василий Небензя назвал провокацией посещение Помпео Голанских высот

26-11-2020, 09:39

Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

25-11-2020, 16:44

Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает

23-11-2020, 14:04

Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

22-11-2020, 19:14

Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у РФ

21-11-2020, 19:59

Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

21-11-2020, 12:59

Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

19-11-2020, 20:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров