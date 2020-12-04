Sohu: Флот США готовится нанести удар по ВМФ России в Атлантике

Китайские военные эксперты спрогнозировали, что США осуществит жесткий удар по флоту России в Атлантике. Аналитики издания «Sohu» отметили, что России следует быть готовой к провокациям Атлантического флота, который вскоре будет возрождён Америкой для борьбы с РФ, передает «ПолитРоссия».

Согласно информации китайских экспертов, США всегда считало Россию своим главным стратегическим противником и поэтому будет продолжать оказать давление на оппонента во всех сферах, в том числе и в господстве над водной акваторией.

«Глава ВМС США Кеннет Брейтуэй заявил, что российский флот довольно активно действует в Атлантике и все ближе и ближе приближается к восточному побережью Соединенных Штатов. По его словам, это серьезная проблема для американцев», - значится в сообщении «Sohu».

При этом китайские аналитики убеждены, что ответ США «будет жестким и быстрым», поскольку Америка уже возрождает свой Атлантический флот с целью противостоять «российской угрозе».

«Походы кораблей российского военно-морского флота к американским берегам действительно участились. России приходится регулярно демонстрировать свои мускулы перед конкурентами из США. Недавно западные СМИ сообщали про российскую атомную подлодку, которое всплыла недалеко от Аляски, что очень не нравится ВМФ США», - добавили эксперты «Sohu».

Аналитики КНР убеждены, что США идентифицируют РФ как угрозу для своей глобальной гегемонии и поэтому вводят всесторонние антироссийские экономические санкции, а также применяют инструменты по военному сдерживанию. Известно, что Пентагон уже создал в Европе большое количество баз и развернул там свои ракетные системы.

«Соперничество между ведущими державами продолжает набирать обороты. России надо быть готовой к тому, что США вскоре могут нанести ей серьёзный удар», - подытожили авторы «Sohu».