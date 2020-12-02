В Пентагоне назвали Россию и терроризм угрозой для США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о том, что угрозой для безопасности США сейчас являются террористы, а также некоторые государства, в числе которых, по его словам, и Россия.

Выступая на виртуальном оборонном форуме, он заявил, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран – это «вызовы, с которыми необходимо считаться», передает РИА Новости .

Угроза со стороны Китая, по словам Милли, на данный момент довольно значительна. По его словам, уже получена информация о планах Китая в течение ближайшего десятилетия усилить свою армию до уровня американской, и даже занять доминирующие позиции.

«КНР намерены добиться сильной армии, которая сможет выступить в космосе, киберпространстве, на земле и суше», - заявил Милли.