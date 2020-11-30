New York Times: Путин в Карабахе применил «новый ловкий подход»

Сегодня, 16:39

Ольга Громова

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New York Times: Путин в Карабахе применил «новый ловкий подход»
Президент России Владимир Путин

Итоги войны в Нагорном Карабахе продолжают анализировать политологи во всем мире. Антон Трояновский и Карлотта Голл в своей статье для американской газеты The New York Times пишут, что самым неожиданным результатом недавнего конфликта стало то, что Россия, обычно являющаяся провокатором противостояний на Кавказе, внезапно примерила на себя роль миротворца.

Обозреватели уверены, что президент страны Владимир Путин в истории с НКР применил «новый ловкий подход». Суть его в отступлении от традиционной тактики «железный кулак». Последняя, по мнению авторов, была апробирована Москвой на Грузии и Украине. В результате Россия в их обличье получила двух непримиримых врагов.

Очевидно, что тактика «железного кулака» в Кремле перестала быть популярной. Все чаще там начинают прибегать к искусной смеси «мягкой силы и завуалированной военной угрозы».

Российский президент, воспользовавшись моментом, применил уловку, когда Армения уже потеряла большую часть Арцаха. Вот тогда он, как полагают журналисты, поставил Алиеву ультиматум: применит силу в случае, если перемирие подписано не будет.

К тому же, Баку сам дал козырь в руки России: его военные случайно сбили российскую «вертушку». Это был еще один рычаг для оказания давления на Азербайджан.

Закрепление Армении внутри сферы влияния России и расширение своего влияния на Азербайджан - вот главный итог операции Москвы в Карабахе, резюмируют обозреватели.

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