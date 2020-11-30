НАТО заявило о возвращении соперничества в военной сфере и «агрессивной России»

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

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НАТО заявило о возвращении соперничества в военной сфере и «агрессивной России»

В стратегическом отчете НАТО говорится о продолжающейся «агрессивной политике» России и возвращении соперничества в том числе в военной сфере. 

По мнению авторов доклада, власти России стремятся к тому, чтобы установить гегемонию над бывшими советскими республиками, подрывая их суверенитет и территориальную целостность, передает РБК

Помимо этого, в документе говорится и о попытках России помешать странам, в том числе и республикам бывшего СССР, присоединиться к Североатлантическому альянсу. 

В отчете отмечается, что Россия активно реализует свою «агрессивную политику» в Украине и Грузии. Поэтому НАТО следует укреплять партнерство с Украиной и Россией. Проявлением агрессии авторы доклада называют и регулярные военные операции и учения вблизи стран-участниц НАТО. 

При этом НАТО считает необходимым сохранить двусторонний подход к России, который заключается «в сдерживании и диалоге».

Еще одной проблемой НАТО, отмечается в документе, является «подъем Китая» и возвращение соперничества на мировой арене за зоны влияния и в вопросах вооружения. 

«НАТО должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, отмеченной возвращением системного соперничества, настойчиво агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий», — сказано в документе.

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