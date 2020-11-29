Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса COVID-19

Вчера, 21:34

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Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса COVID-19

Владимир Путин обсудил с Шавкатом Мирзиёевым использование российской вакцины от коронавируса.

Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что лидеры двух стран - России и Узбекистана - обсудили в беседе в том числе и проблемы борьбы с распространением коронавируса. В частности - применение для этих целей вакцины российского производства.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины», - сообщает пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что беседа состоялась по инициативе Узбекистана для обсуждения подготовки к планируемому на декабрь заседанию Совета глав стран-участниц СНГ. Планируется, что мероприятие пройдет в Узбекистане и будет иметь формат видеоконференции.

В ходе беседы двух лидеров был «подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей».

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