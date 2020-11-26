Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

Сегодня, 22:19

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Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому
Украинский политолог Виктор Небоженко

Украинский политолог, социолог и директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко предложил экс-премьер министру Украины Юлии Тимошенко, министру внутренних дел Арсену Авакову и МВФ страны создать коалицию. По словам Небоженко, такой «союз» мог бы спешно противостоять политике президента Украины Владимира Зеленского.

По словам украинского социолога, такой сценарий «тройственного союза» будет успешным переформатированием государственной власти в Украине. Виктор Небоженко подчеркнул, что партия «Слуга народа», организованная действующим президентом Владимиром Зеленским, должна быть полностью лишена влияния на кабинет министров.

«Сейчас Украина находится на пороге катастрофы, и поэтому надо срочно организовать альянс в правительстве, который бы не совпадал с олигархическим делением в Верховной Раде. Тимошенко должна вернуться к премьерству, Аваков — стать вице-премьером по силовым министерствам, а МВФ контролировал бы Минэкономики, Минфин, налоговые и таможни», - заявил политолог.

При этом Небоженко подчеркнул, что в данной ситуации МВФ мог бы выступать как внутренний субъект. По мнению сторонника партии «Батькивщина», организованной Юлией Тимошенко, именно такое необычное распределение власти могло вы вывести Украину из кризиса.

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