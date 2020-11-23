В Карабахе военные Азербайджана в форме российской армии устроили провокацию

Попытка азербайджанских военных дискредитировать российскую миротворческую миссию в Нагорном Карабахе провалилась.

Жители одного из населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики поймали азербайджанского военнослужащего в форме российских вооруженных сил.

Как сообщил источник, переодевшись в форму российских военных, азербайджанцы проникли на территорию населенного пункта и попытались напасть на местных жителей. Те же не только разогнали провокаторов, но и поймали одного из них, передает Аvia.pro .

В СМИ НКР отмечают, что пойманный военный был одет в форму российских солдат, на рукавах которой была соответствующая нашивка. Его передали силовикам для дачи показаний. У задержанного будут выяснять цель провокации, участником которой она стал.

Как отмечают военные аналитики, эта провокация является очередной попыткой Азербайджана дискредитировать российских миротворцев, чтобы был повод разорвать договоренности по их нахождению на территории Карабаха. Анкара и Баку, несмотря на то, что Азербайджан получил контроль над значительными территориями Карабаха, не оставляют надежды захватить всю территорию непризнанной НКР. И, конечно же, нахождение в Карабахе российских миротворцев мешает реализации этих планов.