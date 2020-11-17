Кедми назвал страну, которая станет следующей целью Запада после Карабаха

Запад может попытаться разжечь еще один конфликт у границ России, предполагает бывший глава израильской спецслужбы, политэксперт Яков Кедми.

По его словам, после стабилизации ситуации в Карабахе, на Западе прорабатывают другие возможные варианты дестабилизации ситуации на Кавказе, передает Царьград .

Россия смогла добиться того, чтобы война в Нагорном Карабахе остановилась, и сейчас за ситуацией в Карабахе следят российские миротворцы. Но это явно не устраивает тех, кто стремиться к тому, чтобы дестабилизировать Россию, устраивая новые горячие точки у ее границ. И очередным таким очагом может стать Грузия.

«Поскольку в этом конфликте замешано много «потусторонних» сил, возня на Кавказе будет продолжаться. Но не военным путём. Рядом есть еще такая страна, в том виде, в котором она есть, ее не было до советской власти. Называется Грузия», - заявил Кедми.

По мнению эксперта, попытки спровоцировать новую войну, скорее всего, провалятся. Но вот «всякие революции» провернуть на Кавказе Запад будет пытаться. И в Ереване, отмечает Кедми, уже удалось провернуть то, чему смог противостоять Минск.

«Пока будут те силы, которым удается быть в Ереване, Киеве и Тбилиси и других местах рядом, тихо и спокойно не будет», - уверен политэксперт.