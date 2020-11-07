«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

Вчера, 16:19

Ольга Громова

0

Image 16+
«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме вскоре после своего скандального заявления о грязных выборах в США объявил о том, что уходит в отставку.

«Наблюдая за клеветой и ложью, которая появляется в СМИ Эстонии, я решил вчера вечером подать в отставку. С меня хватит! Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии!» - отметил министр.

Хельме добавил, что он покидает ряды правительства в интересах сохранения правительственной коалиции, но от мнения своего не отказывается. При этом в правящей коалиции никому и в голову не пришло потребовать от него уйти в отставку. Зато этого добивались некоторые через СМИ.

«Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», — безапелляционно заявил Хельме.

Март Хельме после отставки вернется в Рийгикогу. Урмас Эспенберг освободит для него кресло в высшем законодательном органе страны.

Хельме министром внутренних дел стал в апреле 2019 года. Министр неоднократно высказывался довольно резко, из-за чего становился фигурантом скандалов.

До этих пор попытки оппонентов снять его с должности были безуспешными.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Вчера, 23:59

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

Вчера, 17:34

«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

Вчера, 16:19

Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

7-11-2020, 11:49

Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

6-11-2020, 22:19

В США подсчитали количество целей в России для нанесения авиаударов

5-11-2020, 22:49

В США испытали беспилотник RQ-180, прозванный «убийцей» российских С-400

5-11-2020, 11:20

Азербайджан сообщил о своем превосходстве по всем участкам фронта в Нагорном Карабахе

3-11-2020, 23:51

Российские добровольцы воздержатся от защиты Карабаха из-за русофобии Пашиняна

1-11-2020, 09:28

Председатель общины Азербайджана рассказал о судьбе армян в Карабахе после победы Азербайджана

26-10-2020, 22:48

Турция перебросила в Азербайджан 1200 своих спецназовцев

25-10-2020, 19:21

Азербайджан заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе

25-10-2020, 14:01

Минобороны Армении заявило о ликвидации разведгруппы азербайджанских ВС

25-10-2020, 09:08

Алиев: главным поставщиком оружия для Баку является Москва

24-10-2020, 23:59

Франция отзывает посла в Анкаре после слов Эрдогана о психике Макрона

24-10-2020, 22:14

Главное оружие НАТО против России назвали в США

24-10-2020, 12:26

Жириновский требует лишить Мясникова лицензии и убрать его с телевизора

24-10-2020, 10:58

Армяне подняли в Карабахе российский флаг

22-10-2020, 22:46

Армянские военные подставили Россию, устроив провокацию с флагами РФ в Карабахе

22-10-2020, 19:24

РФ призвали нанести авиаудары по Азербайджану

22-10-2020, 19:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров