«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме вскоре после своего скандального заявления о грязных выборах в США объявил о том, что уходит в отставку.

«Наблюдая за клеветой и ложью, которая появляется в СМИ Эстонии, я решил вчера вечером подать в отставку. С меня хватит! Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии!» - отметил министр.

Хельме добавил, что он покидает ряды правительства в интересах сохранения правительственной коалиции, но от мнения своего не отказывается. При этом в правящей коалиции никому и в голову не пришло потребовать от него уйти в отставку. Зато этого добивались некоторые через СМИ.

«Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», — безапелляционно заявил Хельме.

Март Хельме после отставки вернется в Рийгикогу. Урмас Эспенберг освободит для него кресло в высшем законодательном органе страны.

Хельме министром внутренних дел стал в апреле 2019 года. Министр неоднократно высказывался довольно резко, из-за чего становился фигурантом скандалов.

До этих пор попытки оппонентов снять его с должности были безуспешными.