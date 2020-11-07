«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме вскоре после своего скандального заявления о грязных выборах в США объявил о том, что уходит в отставку.
Хельме добавил, что он покидает ряды правительства в интересах сохранения правительственной коалиции, но от мнения своего не отказывается. При этом в правящей коалиции никому и в голову не пришло потребовать от него уйти в отставку. Зато этого добивались некоторые через СМИ.
Март Хельме после отставки вернется в Рийгикогу. Урмас Эспенберг освободит для него кресло в высшем законодательном органе страны.
Хельме министром внутренних дел стал в апреле 2019 года. Министр неоднократно высказывался довольно резко, из-за чего становился фигурантом скандалов.
До этих пор попытки оппонентов снять его с должности были безуспешными.
Комментировать