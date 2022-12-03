Смольный решил достичь триллионного бюджета путем повышения налогов петербуржцев — СМИ

Сегодня, 13:05

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Смольный решил достичь триллионного бюджета путем повышения налогов петербуржцев — СМИ
Фото из открытых источников

Губернатор Петербурга Александр Беглов еще в 2019 году дал обещание не поднимать стоимость услуг ЖКХ, однако нарушил его уже несколько раз. Очередной рост тарифов прошел 1 декабря. Кроме того, с нового года в два раза подорожает проведение техосмотра. Как отмечают СМИ, градоначальник решил достичь бюджета в триллион рублей за счет увеличения налогов.

Стоимость на услуги жилищно-коммунальной сферы поднялась на 8,5%. Пройти техосмотр теперь также станет дороже в два раза: с 881 рубля до 1543 рублей для легковых ТС и с 294 до 515 рублей для мотоциклистов.

Рост налогов и цен можно объяснить планами Смольного и Беглова достичь в наступающем году триллионного бюджета. Однако они не учитывают реальной экономической ситуации по городу и стране в целом. По прогнозам аналитиков, помешать губернатору реализовать планы может спад экономики в 1 и 2 кварталах. Кроме того, часть налоговых поступлений из нефтегазового сектора, которые в 2022 году принесли городу 200 миллиардов рублей, в следующем году переходят в федеральный сектор. Таким образом, Петербург лишится 2/3 доходов.

Видно, Беглов решил пополнить бюджет за счет кошельков граждан путем повышения налогов. В рамках этой политики в Петербурге расширили платные парковки, подняли цены на ЖКХ и штрафы за нарушение ПДД. Теперь еще вырастет стоимость техосмотра транспортных средств, отмечают журналисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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