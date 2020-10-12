Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тыс. рублей

Англоязычный канал в Instagram, посвященный сводкам в мире моды, опубликовал снимок нового тренда из итальянского дома моды Gucci. Модельеры добавили в свой ассортимент рваные колготы, чем заставили публику активно обсуждать эту новость в социальных сетях. Об этом сообщает «Lenta.ru».
На опубликованных фото можно увидеть черные капроновые колготки, разорванные в области колен. От них расходятся длинные стрелки в разные стороны. Более всего публику возмутила цена такого «креативного» изделия. Приобрести такие колготки можно за 190 долларов (около 15 тысяч рублей).
К слову говоря, его сообщение набрало более 80 тысяч лайков.
Кроме того, данный товар дал пользователям массу поводов для шуток.
Напомним, что в прошлом месяце модный дом Gucci добавил в продажу «грязные» джинсы. Пятна на них сравнили с разводами от травы. Стоимость такого изобретения – 776 долларов.
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