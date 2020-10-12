Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тыс. рублей

Сегодня, 18:25

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Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тыс. рублей

Англоязычный канал в Instagram, посвященный сводкам в мире моды, опубликовал снимок нового тренда из итальянского дома моды Gucci. Модельеры добавили в свой ассортимент рваные колготы, чем заставили публику активно обсуждать эту новость в социальных сетях. Об этом сообщает «Lenta.ru».

На опубликованных фото можно увидеть черные капроновые колготки, разорванные в области колен. От них расходятся длинные стрелки в разные стороны. Более всего публику возмутила цена такого «креативного» изделия. Приобрести такие колготки можно за 190 долларов (около 15 тысяч рублей).

«У меня вопрос к тем, кто заплатил за это 190 долларов: эй, вы в порядке?», - прокомментировал публикацию один из подписчиков. 

К слову говоря, его сообщение набрало более 80 тысяч лайков.

Кроме того, данный товар дал пользователям массу поводов для шуток.

«В моем гардеробе полно таких пар колготок. Теперь всем буду говорить, что они от Gucci. Спасибо за то, что теперь моя задница будет выглядеть богатой», «Это мои колготки после того, как их погрызла кошка», «В 2020 году новый тренд – терять рассудок», «Могу рвать колготки бесплатно. Возьмите меня в Gucci», - начали соревноваться подписчики за лучшую шутку.

Напомним, что в прошлом месяце модный дом Gucci добавил в продажу «грязные» джинсы. Пятна на них сравнили с разводами от травы. Стоимость такого изобретения – 776 долларов.

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