Ura.ru: разведчик из зоны СВО РФ заявил об ужесточении отбора бойцов в ЧВК «Вагнер»

Отбор бойцов в ЧВК «Вагнер» решили ужесточить, о чем рассказал курганский разведчик.

Он сейчас находится в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины, пишет URA.RU.

По его словам, теперь в ЧВК «Вагнер» не берут судимых. Также кандидат должен иметь уровень подготовки не ниже, чем в спецназе.

«В ЧВК «Вагнер» ужесточили набор бойцов. Сейчас точно не берут людей с судимостью. Уровень подготовки не должен быть ниже, чем в спецназе или ФСБ. Думаю, что это даже к лучшему», — рассказал боец.

Стоит отметить, что многие ожидают развал ЧВК «Вагнер» из-за гибели ее основателя Евгения Пригожина. Бизнесмен летел самолетом, который разбился в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, спустя два месяца после того, как начался мятеж, который был устроен им и бойцами ЧВК «Вагнер».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»