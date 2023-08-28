Ura.ru: разведчик из зоны СВО РФ заявил об ужесточении отбора бойцов в ЧВК «Вагнер»

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Отбор бойцов в ЧВК «Вагнер» решили ужесточить, о чем рассказал курганский разведчик.
Он сейчас находится в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины, пишет URA.RU.
По его словам, теперь в ЧВК «Вагнер» не берут судимых. Также кандидат должен иметь уровень подготовки не ниже, чем в спецназе.
«В ЧВК «Вагнер» ужесточили набор бойцов. Сейчас точно не берут людей с судимостью. Уровень подготовки не должен быть ниже, чем в спецназе или ФСБ. Думаю, что это даже к лучшему», — рассказал боец.
Стоит отметить, что многие ожидают развал ЧВК «Вагнер» из-за гибели ее основателя Евгения Пригожина. Бизнесмен летел самолетом, который разбился в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, спустя два месяца после того, как начался мятеж, который был устроен им и бойцами ЧВК «Вагнер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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