Эксперт рассказала, как правильно стирать постельное белье

На постельном белье скапливаются колонии различных микробов, омертвевшие клетки кожи и пылевые клещи. Поэтому во избежание проблем со здоровьем важно стирать его как минимум раз в неделю. Таким советом поделилась глава маркетинга французского ретейлера La Redoute Сара Линк, передает «Express».

По ее словам, правильная стирка предполагает использование режима с высокой температурой воды. Это залог того, что микробы на ткани не выживут и белье действительно очистится. Стирать его желательно отдельно от других вещей.

Кондиционерами Линк пользоваться не рекомендует. Они могут привести к тому, что простыни, наволочки и пододеяльники растянутся.

«По этой же причине надо выбирать обычную, а не интенсивную программу. Так можно продлить жизнь своему постельному белью», — пояснила эксперт.

Если есть возможность, сушить постиранное белье лучше на воздухе, заключила собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»