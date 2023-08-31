Дочь разведчиков-нелегалов Нетыкса лишь в 18 лет узнала, что она русская

Сегодня, 17:59

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Дочь разведчиков-нелегалов Нетыкса лишь в 18 лет узнала, что она русская
Фото из открытых источников

О том, что она русская, дочь нелегальных разведчиков узнала лишь в 18 лет. Об этом сообщает издание «Правда.ру», ссылаясь на шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

На этот раз гостьей передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1» стала Елена Нетыкса, которая на протяжении многих лет жила со своими родителями в Латинской Америке. О том, что ее мать Тамара Нетыкса и отец Виталий Нетыкса занимаются сбором информации для России, являясь по сути, разведчиками-нелегалами, Елена узнала, уже будучи взрослой 18-летней девушкой.

Первые подозрения, что «не все так однозначно» к Елене закрались сразу по прилету в Россию. Тот визит был для девушки первым и запомнился ей тем, что ей и ее семье не пришлось проходить паспортный контроль. Мать ее начала разговаривать на незнакомом в то время ей языке. В аэропорту к ним подошли «какие-то мужики», но о чем они разговаривали с матерью, они с братом не слышали. Правда, когда их самолет приближался к границам РФ, мама всячески делала странные на первый взгляд намеки.

«Мама как-то намекала мне, когда мы приближались к России. И были какие-то моменты, о которых я думала, когда мы уезжали. Я думала: «А вдруг они агенты…», — призналась Нетыкса.

По ее словам, то, что вся ее семья и она в том числе — русские — «было для меня настоящим шоком».

Уже в России девушка стала журналистом и успела три года проработать на международном телеканале RT. Ее брат стал здесь летчиком, исполнив свою детскую мечту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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