Летчик Попов: самолет Евгения Пригожина могли специально повредить во время ремонта

Российский летчик предположил, что самолет Пригожина специально повредили во время ремонта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Вокруг гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ходит масса слухов. Кроме конспирологической версии о том, что он жив, вовсю обсуждается, что же стало причиной крушения частного самолета. По мнению заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора в отставке Владимира Попова, есть вероятность намеренной порчи самолета, тем более что способов для этого — «немереное количество». В то же время он не исключает возможности и ошибки пилотирования.

По словам Попова, он сам не раз сталкивался с предательством, при этом предают не за идею, а за деньги. В случае с Пригожиным его самолет Embraer 135BJ Legacy 600 могли повредить намеренно, например, во время недавнего ремонта. Способов это сделать много, и внешне такую поломку сложно определить.

«Я участвовал в расследованиях многих катастроф, занимался экспертными оценками, и у меня очень богатый опыт… Скажу одно: сделать можно столько, что вы удивитесь. И сделать можно так, что комар носа не подточит», — уверен летчик.

Но также он уверен, что нельзя исключать версию непреднамеренной поломки борта. Например, та же усталость металла — «самолет все-таки летал 16 лет». А поскольку Embraer был не рейсовым самолетом, к его обслуживанию могли относиться не так внимательно. К тому же нередко бывает и нарушение дисциплины во время частных полетов.

«Потому что внимательное обслуживание стоит очень больших денег. Безопасность полетов, особенно в гражданских пролетах, – это дорогое удовольствие... Нештатная ситуация зарождается не сразу, что-то провоцирует ее, и летчики этого могут сразу не заметить», — отметил эксперт.

Попов обратил внимание на два хлопка перед падением самолета, о которых говорили очевидцы. По мнению военного летчика, эти звуки мог издавать уже «захлебывающийся» двигатель.

«… Меня насторожили данные Flightradar24, который показал резкий набор высоты. Резкий набор может свидетельствовать о том, что была потеря скорости, а потом пилоты резко «всунули» обороты, которые спровоцировали помпаж. Он может быть такой силы, что разрывает лопасти. В военной авиации летчик может катапультироваться, а в гражданской авиации – нет...», — прокомментировал Попов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»