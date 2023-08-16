Привет из ада будет: волгоградские эксперты рассуждают о гибели Евгения Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Рассуждения экспертов о влиянии гибели Евгения Пригожина на ситуацию в России собрало издание novostivolgograda.ru.
Группа экспертов и политологов из Волгограда высказала свою точку зрения на гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, его вклад в СВО и возможные компроматы. Военный эксперт Антон Щепетнов уверен, что гибель главаря «вагнеровцев» для врагов России выгодна: на военных российской армии смерть такого человека подействует удручающе и окажется дестабилизирующей.
«То, что это дестабилизирующие факторы, и такое удручающее во внутреннем сегменте событие — это факт. То, что это произведет удручающее впечатление вообще на военную среду в широком смысле — это факт… У врагов России праздник до небес...», — заявил Щепетнов.
Тем более что вместе с Пригожиным погиб и «боевая часть «Вагнера» Дмитрий Уткин.
Кто на самом деле приложил руку к этой трагедии, по мнению аналитика, говорить пока рано как минимум из-за «сложной фигуры» самого Пригожина. Для России потеря такого человека — серьезная утрата.
Не так категоричен политолог и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев. По его мнению, Евгений Пригожин, начиная свой июньский марш, должен был идти до конца, либо не начинать. На фронте он показал себя молодцом и профессионалом, однако «забудут его быстро».
То, что глава ЧВК и после своей смерти способен «веско говорить», спрогнозировал политолог Дмитрий Фетисов. Он уверен, что российской элите нужно посмотреть пригожинский фильм «Лучшие в аду». Там как нельзя лучше раскрывается деятельность ЧВК «Вагнер».
«Пригожин уделил особое внимание идеологическим смыслам, лично работал над сценарием вместе с моим земляком (ныне тоже покойным) Алексеем Нагиным, обозначил не только идеологические принципы ЧВК «Вагнер», но и всей своей деятельности», — рассказал Фетисов об этой ленте.
Он добавил, что в этой работе Пригожин показал свою готовность и к смерти, и к действиям после неё, поэтому эксперт уверен, что «еще точно всплывет в виде «привета из ада» от Пригожина: какое-то интервью, какие-то документы и т. п.».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском. Диму Рудакова он...Подробнее
Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...Подробнее
Контрактник, следовавший на СВО, из-за мошенников отстал от поезда. Об этом сообщает издание «63.ru». Поучительную...Подробнее
Газ в Европе уже подорожал и это может оказаться не последним сюрпризом. Об этом сообщает издание РИА Новости....Подробнее