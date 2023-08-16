Привет из ада будет: волгоградские эксперты рассуждают о гибели Евгения Пригожина

Рассуждения экспертов о влиянии гибели Евгения Пригожина на ситуацию в России собрало издание novostivolgograda.ru.

Группа экспертов и политологов из Волгограда высказала свою точку зрения на гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, его вклад в СВО и возможные компроматы. Военный эксперт Антон Щепетнов уверен, что гибель главаря «вагнеровцев» для врагов России выгодна: на военных российской армии смерть такого человека подействует удручающе и окажется дестабилизирующей.

«То, что это дестабилизирующие факторы, и такое удручающее во внутреннем сегменте событие — это факт. То, что это произведет удручающее впечатление вообще на военную среду в широком смысле — это факт… У врагов России праздник до небес...», — заявил Щепетнов.

Тем более что вместе с Пригожиным погиб и «боевая часть «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Кто на самом деле приложил руку к этой трагедии, по мнению аналитика, говорить пока рано как минимум из-за «сложной фигуры» самого Пригожина. Для России потеря такого человека — серьезная утрата.

Не так категоричен политолог и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев. По его мнению, Евгений Пригожин, начиная свой июньский марш, должен был идти до конца, либо не начинать. На фронте он показал себя молодцом и профессионалом, однако «забудут его быстро».

То, что глава ЧВК и после своей смерти способен «веско говорить», спрогнозировал политолог Дмитрий Фетисов. Он уверен, что российской элите нужно посмотреть пригожинский фильм «Лучшие в аду». Там как нельзя лучше раскрывается деятельность ЧВК «Вагнер».

«Пригожин уделил особое внимание идеологическим смыслам, лично работал над сценарием вместе с моим земляком (ныне тоже покойным) Алексеем Нагиным, обозначил не только идеологические принципы ЧВК «Вагнер», но и всей своей деятельности», — рассказал Фетисов об этой ленте.

Он добавил, что в этой работе Пригожин показал свою готовность и к смерти, и к действиям после неё, поэтому эксперт уверен, что «еще точно всплывет в виде «привета из ада» от Пригожина: какое-то интервью, какие-то документы и т. п.».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»