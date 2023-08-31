Баранов: проблемы с топливом в регионах РФ вызваны логистикой и ценами

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Эксперт объяснил перебои с топливом в российских регионах. Об этом сообщает издание РИА Новости.
В ряде регионов России образовались локальные перебои с поставками топлива на автомобильные заправки — в основном это затронуло южные регионы страны. Руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николай Баранов в качестве причин происходящего называет проблемы в логистике и нарушение равновесия между оптовой и розничной ценой на горючее.
Так, перегруженность железнодорожной инфраструктуры, которой топливо доставляется в регионы, привела к увеличению сроков и нарушению ритмичности поставок. А из-за диспаритета оптовых и розничных цен независимая розница вынуждена либо вовсе прекратить торговлю горючим, либо «устанавливать цену на три-четыре рубля выше, чем на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний)».
Совокупность этих факторов, по мнению эксперта, да еще и в сезон отпусков, спровоцировала дефицит или даже отсутствие топлива на некоторых АЗС.
«Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты», — предложил Баранов.
В то же время эксперт подчеркнул, что дефицит топлива в стране сейчас не наблюдается. Так, на начало августа запасы бензина в России составляли 2,034 млн тонн. Это на 4,4% выше этого же периода прошлого года. С дизельным топливом также проблем нет: на начало августа его объем в стране порядка 2,177 млн тонн, и это на 23% больше, чем в прошлом году.
«Запасы обоих видов топлива по состоянию на начало августа 2023 года находятся на более чем комфортных уровнях», — резюмировал эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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