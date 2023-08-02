«Ватикан ошибался больше тысячи лет». Главная тайна Марии Магдалины

Сегодня, 10:39

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«Ватикан ошибался больше тысячи лет». Главная тайна Марии Магдалины
Фото из открытых источников

4 августа верующие отмечают день памяти Марии Магдалины.

О Марии Магдалине ходит много различных мифов и легенд. А вот в святом Евангелии Марию Магдалину упоминают всего 6 раз. Основной эпизод Евангелия при ее участии — воскресение Христа, пишет РИА «Новости».

Она, как рассказывал Иоанн Богослов, первой увидела Христа после Воскресения.

Стоит отметить, что в культуре Западной Европы ее образ очень популярен. При этом ее воспринимали как «святую блудницу», но нигде не указано, что она была проституткой. Миф о том, что она продавала себя появился после ошибки одного из понтификов, который отождествил Марию с грешницей из другого эпизода.

На самом же деле слово «грешница» ошибочно перевели как «блудница», после чего ее и начали ошибочно называть «святой блудницей» и говорили о том, что она зарабатывала на жизнь, торгуя своим телом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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