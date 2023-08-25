Способен вести войну: Япония намерена строить новый тип фрегата

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Новый японский фрегат сможет сам вести минную войну. Об этом сообщает издание «Военное обозрение», ссылаясь на Naval News.
Стало известно, что Министерство обороны Японии заключило с Mitsubishi Heavy Industries и Japan Marine United контракт на проектирование и строительство нового фрегата типа Shingata FFM. От своих классических собратьев он будет отличаться меньшими размерами и большей функциональностью. В частности, фрегаты типа FFM могут самостоятельно устанавливать и обезвреживать мины.
Сейчас в стадии строительства или ходовых испытаний находятся 8 кораблей FFM класса Mogami, а еще 4 единицы уже эксплуатируются. Такие FFM способны устанавливать мины с кормы, управлять надводными и подводными беспилотными аппаратами. В передней части корабль имеет гидролокатор для поиска донных мин, а также гидролокатор переменной глубины и буксируемую ГАС на корме.
«Таким образом, Shingata FFM смогут противостоять ракетам и подводным лодкам противника на больших расстояниях, чем находящиеся на вооружении Mogami. Новые фрегаты будут обладать теми же боевыми возможностями, что и существующие эсминцы, не имеющие AEGIS», — написали в британском издании.
Всего Япония планирует построить 10 кораблей нового класса. Стоимость всего проекта пока не раскрывается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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