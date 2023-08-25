Способен вести войну: Япония намерена строить новый тип фрегата

Сегодня, 17:39

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Способен вести войну: Япония намерена строить новый тип фрегата
Фото из открытых источников

Новый японский фрегат сможет сам вести минную войну. Об этом сообщает издание «Военное обозрение», ссылаясь на Naval News.

Стало известно, что Министерство обороны Японии заключило с Mitsubishi Heavy Industries и Japan Marine United контракт на проектирование и строительство нового фрегата типа Shingata FFM. От своих классических собратьев он будет отличаться меньшими размерами и большей функциональностью. В частности, фрегаты типа FFM могут самостоятельно устанавливать и обезвреживать мины.

Сейчас в стадии строительства или ходовых испытаний находятся 8 кораблей FFM  класса Mogami, а еще 4 единицы уже эксплуатируются. Такие FFM способны устанавливать мины с кормы, управлять надводными и подводными беспилотными аппаратами. В передней части корабль имеет гидролокатор для поиска донных мин, а также гидролокатор переменной глубины и буксируемую ГАС на корме. 

«Таким образом, Shingata FFM смогут противостоять ракетам и подводным лодкам противника на больших расстояниях, чем находящиеся на вооружении Mogami. Новые фрегаты будут обладать теми же боевыми возможностями, что и существующие эсминцы, не имеющие AEGIS», — написали в британском издании.

Всего Япония планирует построить 10 кораблей нового класса. Стоимость всего проекта пока не раскрывается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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