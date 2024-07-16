Кредитные карты с большим грейс-периодом для повседневных расходов: какие карты предлагают лучшие условия?

Отличие кредитки от дебетовой карточки в том, что можно совершать покупки, оплачивать счета и осуществлять переводы за счёт заёмных денег. Банк предоставляет определённый лимит, которым клиент пользуется по своему усмотрению. По некоторым кредитным продуктам доступно снятие наличных в пределах установленной суммы и бесплатное погашение долгов в других финансовых организациях. На покупки предусмотрено начисление кэшбэка.

Завести кредитную карту просто. Достаточно пяти действий:

проанализировать предложения и выбрать банк,

заполнить онлайн-заявку,

дождаться решения,

подписать кредитный договор,

получить карточку.

Важную роль при выборе кредитки играет продолжительность грейса — беспроцентного периода.

Так называют интервал, в течение которого на совершённые операции не начисляются проценты. Он складывается из расчётного и платёжного периода.

Расчётный период равен количеству календарных дней в месяце. Деньги, потраченные в этот промежуток времени, нужно вернуть до окончания платёжного периода, продолжительность которого указана в кредитном договоре.

Льготный период может обновляться каждый месяц, а может открываться только после окончания предыдущего беспроцентного периода.

Крупные банки устанавливают по кредиткам длительный грейс — 100 и более дней. Начало льготного периода может отсчитываться от первой покупки, на основе расчётного периода и по каждой операции отдельно.

Преимущества длительного грейса:

заём фактически представляет собой рассрочку;

если разместить собственные деньги на депозите, а все расходы оплачивать кредиткой, можно заработать на процентах;

проще планировать траты на долгосрочную перспективу;

снижается сумма платежей по кредитке.

Льготный период распространяется не на все операции. Каждый банк сам устанавливает перечень. Обычно это покупки и безналичные платежи.

В Альфа-Банке можно оформить кредитную карту с большим беспроцентным периодом и выгодным кэшбэком: 1% — на все покупки, 5% — в трёх категориях на выбор, 100% — в случайной категории. Доступный лимит — до 1 млн ₽. В течение года не нужно платить проценты за покупки, совершённые в первый месяц. Обладатели этой карточки могут ежемесячно без комиссии снимать наличные — до 50 000 ₽. Ещё одно преимущество — бесплатное обслуживание.

Кто может оформить кредитную карту с длительным грейсом

Кредитка с большим льготным периодом — хорошее дополнение к дебетовой карточке. Чтобы её открыть, заёмщик должен соответствовать перечисленным ниже требованиям:

возраст от 18 лет;

гражданство РФ;

постоянный доход не менее 5000 ₽ после вычета налогов;

регистрация и место работы в регионе присутствия банка;

наличие контактного телефона;

высокий кредитный рейтинг.

Обязательно нужен паспорт. Чтобы банк одобрил более высокий лимит, можно дополнительно представить справку о доходах и суммах налога физического лица.