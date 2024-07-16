Кредитные карты с большим грейс-периодом для повседневных расходов: какие карты предлагают лучшие условия?

Отличие кредитки от дебетовой карточки в том, что можно совершать покупки, оплачивать счета и осуществлять переводы за счёт заёмных денег. Банк предоставляет определённый лимит, которым клиент пользуется по своему усмотрению. По некоторым кредитным продуктам доступно снятие наличных в пределах установленной суммы и бесплатное погашение долгов в других финансовых организациях. На покупки предусмотрено начисление кэшбэка.
Завести кредитную карту просто. Достаточно пяти действий:
- проанализировать предложения и выбрать банк,
- заполнить онлайн-заявку,
- дождаться решения,
- подписать кредитный договор,
- получить карточку.
Важную роль при выборе кредитки играет продолжительность грейса — беспроцентного периода.
Так называют интервал, в течение которого на совершённые операции не начисляются проценты. Он складывается из расчётного и платёжного периода.
Расчётный период равен количеству календарных дней в месяце. Деньги, потраченные в этот промежуток времени, нужно вернуть до окончания платёжного периода, продолжительность которого указана в кредитном договоре.
Льготный период может обновляться каждый месяц, а может открываться только после окончания предыдущего беспроцентного периода.
Крупные банки устанавливают по кредиткам длительный грейс — 100 и более дней. Начало льготного периода может отсчитываться от первой покупки, на основе расчётного периода и по каждой операции отдельно.
Преимущества длительного грейса:
- заём фактически представляет собой рассрочку;
- если разместить собственные деньги на депозите, а все расходы оплачивать кредиткой, можно заработать на процентах;
- проще планировать траты на долгосрочную перспективу;
- снижается сумма платежей по кредитке.
Льготный период распространяется не на все операции. Каждый банк сам устанавливает перечень. Обычно это покупки и безналичные платежи.
В Альфа-Банке можно оформить кредитную карту с большим беспроцентным периодом и выгодным кэшбэком: 1% — на все покупки, 5% — в трёх категориях на выбор, 100% — в случайной категории. Доступный лимит — до 1 млн ₽. В течение года не нужно платить проценты за покупки, совершённые в первый месяц. Обладатели этой карточки могут ежемесячно без комиссии снимать наличные — до 50 000 ₽. Ещё одно преимущество — бесплатное обслуживание.
Кто может оформить кредитную карту с длительным грейсом
Кредитка с большим льготным периодом — хорошее дополнение к дебетовой карточке. Чтобы её открыть, заёмщик должен соответствовать перечисленным ниже требованиям:
- возраст от 18 лет;
- гражданство РФ;
- постоянный доход не менее 5000 ₽ после вычета налогов;
- регистрация и место работы в регионе присутствия банка;
- наличие контактного телефона;
- высокий кредитный рейтинг.
Обязательно нужен паспорт. Чтобы банк одобрил более высокий лимит, можно дополнительно представить справку о доходах и суммах налога физического лица.