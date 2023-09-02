«МК»: Экстрасенс Панина рассказала, когда закончится СВО РФ

Экстрасенс увидела дату окончания СВО. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Уже более полутора лет на территории Украины продолжаются боевые действия широкомасштабного конфликта с Россией. На сегодняшний день победы не видно ни для одной из сторон СВО. В Украину активно переправляется Западом вооружение и деньги, а российская армия продолжает укреплять свои позиции. Известные и не очень экстрасенсы и тарологи пытаются предсказывать, когда наступит мир.

По словам известного эзотерика, мастера медитаций и экстрасенса Аделины Блэкмун Паниной, придет время и «ситуация сойдет на нет». Она отметила, что еще какое-то время со стороны Киева будут диверсии, конфликт будет старательно затягиваться. Однако «2024-й год расставит все точки над «i».

Панина не сомневается, что победу одержит Россия, но нужно еще подождать.

«Россия одержит полную победу… Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет», — уверена Блэкмун.

Кроме того, она предостерегла насчет проблем, которые принесет вода. И если РФ удастся разрешить вопросы на воде, то это «поставит Россию во главу всего мира».

Экстрасенс увидела диверсии и в Крыму, хотя существенно на полуострове это не отразится. Наоборот, по словам Паниной, туда придут новые компании, будут строиться новые здания. В сентябре у местного населения появятся льготы, в том числе и налоговые.

Кардинально противоположная точка зрения у известного украинского астролога Влада Росса. Он не сомневается в полной победе Украины, которая может случиться даже в 2023 году. При этом Росс прогнозирует в конце октября-ноябре трудный период в самой России, возможные бунты и смену власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»