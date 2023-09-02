«МК»: Экстрасенс Панина рассказала, когда закончится СВО РФ

Сегодня, 21:09

Image 16+
«МК»: Экстрасенс Панина рассказала, когда закончится СВО РФ
Фото из открытых источников

Экстрасенс увидела дату окончания СВО. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Уже более полутора лет на территории Украины продолжаются боевые действия широкомасштабного конфликта с Россией. На сегодняшний день победы не видно ни для одной из сторон СВО. В Украину активно переправляется Западом вооружение и деньги, а российская армия продолжает укреплять свои позиции. Известные и не очень экстрасенсы и тарологи пытаются предсказывать, когда наступит мир.

По словам известного эзотерика, мастера медитаций и экстрасенса Аделины Блэкмун Паниной, придет время и «ситуация сойдет на нет». Она отметила, что еще какое-то время со стороны Киева будут диверсии, конфликт будет старательно затягиваться. Однако «2024-й год расставит все точки над «i».

Панина не сомневается, что победу одержит Россия, но нужно еще подождать.

«Россия одержит полную победу… Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет», — уверена Блэкмун.

Кроме того, она предостерегла насчет проблем, которые принесет вода. И если РФ удастся разрешить вопросы на воде, то это «поставит Россию во главу всего мира».

Экстрасенс увидела диверсии и в Крыму, хотя существенно на полуострове это не отразится. Наоборот, по словам Паниной, туда придут новые компании, будут строиться новые здания. В сентябре у местного населения появятся льготы, в том числе и налоговые.

Кардинально противоположная точка зрения у известного украинского астролога Влада Росса. Он не сомневается в полной победе Украины, которая может случиться даже в 2023 году. При этом Росс прогнозирует в конце октября-ноябре трудный период в самой России, возможные бунты и смену власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«МК»: Экстрасенс Панина рассказала, когда закончится СВО РФ

Сегодня, 21:09

Баранов: проблемы с топливом в регионах РФ вызваны логистикой и ценами

2-09-2023, 19:39

Жительница Ростова сдала полиции своего попутчика в электричке за критику СВО РФ

2-09-2023, 18:39

Дочь разведчиков-нелегалов Нетыкса лишь в 18 лет узнала, что она русская

2-09-2023, 17:59

Ura.ru: разведчик из зоны СВО РФ заявил об ужесточении отбора бойцов в ЧВК «Вагнер»

31-08-2023, 08:09

Полиция внезапно затребовала документы о могиле Пригожина

30-08-2023, 20:39

Способен вести войну: Япония намерена строить новый тип фрегата

28-08-2023, 17:39

Летчик Попов: самолет Евгения Пригожина могли специально повредить во время ремонта

27-08-2023, 20:09

США раскрыли планы по закупке у Израиля ПВО «Железный купол»

27-08-2023, 19:34

Евгений Пригожин оборудовал самолёт парашютами и уничтожил списки пассажиров

25-08-2023, 23:14

Привет из ада будет: волгоградские эксперты рассуждают о гибели Евгения Пригожина

24-08-2023, 18:19

Самолет, потерпевший крушение под Тверью, принадлежит Пригожину

23-08-2023, 21:14

Эксперт рассказала, как правильно стирать постельное белье

23-08-2023, 08:29

Составлен чек-лист вещей, необходимых путешественнику

16-08-2023, 09:34

ЦГ: Лондон намекнул, а Никулин вынес вердикт, что «COVID- только начало»

8-08-2023, 21:59

«Ватикан ошибался больше тысячи лет». Главная тайна Марии Магдалины

4-08-2023, 10:39

Производство оливкового масла резко снизится из-за аномальной жары

2-08-2023, 20:54

Раскрыты подробности поджога военкомата в Подольске пенсионером и его сыном-инвалидом

1-08-2023, 19:29

Власти Антальи сообщили о новом рекорде прибывших туристов

30-07-2023, 21:09

Пятнадцать кинематографических шедевров советской эпохи

16-07-2023, 23:24

Возможно, Вам будет интересно

ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

3-09-2023, 08:59

0

Россельхозбанк не планируют подключать к международной межбанковской системе SWIFT с целью возвращения России в...

Подробнее
Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

Вчера, 22:29

0

По данным издания «The New York Times», экономика Дании получила подъем благодаря неожиданному эффекту лекарства от...

Подробнее
В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

Вчера, 08:59

0

В августе сотрудники главного реабилитационного центра Екатеринбурга «Озеро Чусовское», который известен...

Подробнее
«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

Сегодня, 16:04

0

Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Русскоязычные жители Германии столкнулись с притеснением на национальной почве

Русскоязычные жители Германии столкнулись с притеснением на национальной почве

Вчера, 12:24

0

Русскоязычные граждане Германии с июня минувшего года сталкиваются с притеснением на национальной почве. По некоторым...

Подробнее
Как расследуют катастрофу самолета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина

Как расследуют катастрофу самолета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина

3-09-2023, 11:44

0

Расследованием авиакатастрофы, в которой погиб бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, займется специально...

Подробнее

Новости партнеров