Жительница Ростова сдала полиции своего попутчика в электричке за критику СВО РФ

Сегодня, 18:39

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Жительница Ростова сдала полиции своего попутчика в электричке за критику СВО РФ
Фото из открытых источников

Пассажирка электрички сдала случайного попутчика за критику СВО. Об этом сообщает издание News.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Осторожно, новости».

58-летняя жительница Таганрога пожаловалась в полиции на своего случайного попутчика, с которым ей довелось пересечься на днях в электрички Таганрог — Ростов-на-Дону. По словам женщины, она невольно подслушала разговор пожилого пассажира, который открыто критиковал СВО.

Она запомнила, что мужчина убеждал своего оппонента в том, что в нынешней ситуации вина полностью лежит на российской власти, а СВО начал никто иной, как президент Путин. Женщина была возмущена услышанным и, выйдя на своей станции, тут же позвонила правоохранителям.

Как стало известно, силовикам уже удалось установить личность пожилого мужчины с антироссийской риторикой. Это 70-летний пенсионер из Батайска. Ему грозит административная статья о дискредитации российской армии.

Доносы соседей стали в России уже обыденными. Так, недавно в результате такого стукачества по статье о дискредитации российской армии привлекли жителя Балаково — его соседи слышали, как он критиковал СВО, действия России и поддерживал Украину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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