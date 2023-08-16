Самолет, потерпевший крушение под Тверью, принадлежит Пригожину

Сегодня, 21:14

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Самолет, потерпевший крушение под Тверью, принадлежит Пригожину
Фото из открытых источников

Взорвавшийся в Тверской области самолет принадлежал Евгению Пригожину. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Как стало известно, в Тверской области потерпел крушение самолет с номером борта RA-02795. Это — один из самолетов, принадлежащих главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В то же время сам Пригожин обычно летал на борту RA-02878.

Известно, что на момент взлета в салоне бизнес-джета пребывало 7 человек. Предполагается, что все они погибли.

«Упавший в Тверской области самолет — один из бортов Пригожина. Обычно он летал на другом самолете, с номером RA-02878, сообщил источник Readovka. Находился ли бизнесмен на упавшем борту, пока неизвестно», — написал ТГ Readovka.

Также со слов источника ТГ Baza известно, что на месте происшествия уже обнаружены тела четырех человек.

Ранее в СМИ начали распространяться видео падающего в Тверской области горящего самолета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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