Евгений Пригожин оборудовал самолёт парашютами и уничтожил списки пассажиров

Стали известны новые детали, предшествовавшие трагическому полету 23 августа. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на собственные источники.

С 20-х чисел июля самолет Пригожина Embraer Legacy находился на ремонте, причем, на открытой стоянке в «Шереметьево». Озвучивалось, что ремонта требовал турбохолодильник, детали на который из-за санкций непросто купить. Официально на этой площадке к самолету имели доступ три человека: техдиректор владевшей бортом фирмы «МНТ-авиа» и двое инженеров. Однако, по словам неназванных источников, за несколько часов до рокового вылета в самолет прошли посторонние мужчина и женщина, которых привел второй пилот Рустам Каримов. Они осматривали борт в течение часа, представляясь потенциальными покупателями Embraer Legacy от компании РусДжет.

Евгений Пригожин, обычно неприхотливый в полетах, иногда удивлял экипаж своими решениями. Два самолета, которыми пользовался Пригожин, по его распоряжению, имели парашюты, которые загрузили на борт еще весной. Хотя, по словам пилотов, при катастрофе парашюты бесполезны.

Кроме того, в салоне, когда летел Пригожин, никогда не было алкоголя. Он внимательно следил, чтобы в полете были только отечественные сок и кока-кола. Также ни Пригожин, ни его люди не возили никаких особенных грузов. Обычно это была сменная одежда: отправляясь в полет в джинсах и рубашке, глава ЧВК потом переодевался в камуфляж. В еде был неприхотлив и часто мог обходиться в небе без нее.

При перевозке оружия экипаж строго соблюдал порядок: оружие у пассажиров изымалось и из него вынимались патроны. Мобильные телефоны экипажа были с закрытым каналом связи.

Перед вылетом команда крайне внимательно осматривала самолет — Пригожин требовал от экипажа тщательно соблюдать технику безопасности, в том числе и уничтожать после полета списки пассажиров. Кроме того, нередко, соблюдая конспирацию, борт с Пригожиным взлетал с указанной конечной точкой маршрута «Аэропорт Жуковский», но вместо этого приземлялся в «Пулково». Однако подобными хитростями не злоупотребляли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»