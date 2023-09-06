В РФ названа дата начала осеннего призыва

Сегодня, 14:39

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В РФ названа дата начала осеннего призыва
Фото из открытых источников

Стало известно, когда начнется осенний призыв для срочников. Об этом сообщает издание live24.ru.

С 1 октября в России стартует осенний призыв: потенциальные срочники начнут получать повестки на службу в армии. Завершится призывная компания 31 декабря. Между тем с прошлой осени значительно изменились правила военной службы. Так, согласно указу президента России, в этом году служить отправятся парни в возрасте 18-27 лет. А в следующем году уже с 1 апреля верхняя возрастная граница увеличится до 30 лет.

В то же время не все мужчины призывного возраста подпадают под критерии стартующей компании. Так, призыву-23 не подлежат:

  • лица с непогашенной судимостью или имеющие условное наказание;

  • работники МЧС, ФСБ и МВД во время службы;

  • обладатели ученых степеней;

  • родственники погибших при исполнении воинского долга;

  • жители новых регионов России;

  • лица, имеющие категориию годности «В», «Г» и «Д» во время медкомиссии;

  • студенты очной формы обучения;

  • лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, отцы двоих и более детей;

  • инвалиды.

Кроме того, не призовут в этом году и специалистов аккредитованных IT-компаний, однако заявку на отсрочку они должны подать заранее.

Еще одним новшеством являются электронные (наряду с бумажными) повестки, которые граждане будут получать, начиная с призыва осень-2023 года. При этом повестка будет считаться врученной в случае ее появления в личном онлайн-кабинете призывника. Также начнет работать система Единого реестра военнообязанных.

За уклонение от призыва будут штрафовать. Так, предусмотрены штрафные санкции за неявку в военкомат без уважительной причины — 10-30 тыс. рублей. За несообщение в военкомат данных при смене места работы, учебы, переезде, при смене семейного положения и образования — до 5 тыс. рублей.

Также под штраф попадают случаи несообщения о выезде из страны более, чем на полгода, или же об обратном въезде в страну — до 15 тыс. рублей. За переезд и неуведомление об этом военкома в течение 3 месяцев  — штраф 10-20 тыс. рублей, потеря или порча документов воинского учета  — 3-5 тысяч, непрохождение медкомиссии по направлению военкомата  — 15-25 тысяч.

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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