В Германии у россиянки отобрали авто и оставили ее на дороге с четырьмя собаками

В Германии у петербурженки отобрали авто и оставили ее на дороге одну с собаками. Об этом сообщает издание 47news.

Напомним, в 2022 году власти Германии внесли поправки в закон, согласно которым в страну нельзя ввозить товары из России, которые «приносят России значительный доход». Правило распространяется в том числе и на личный транспорт. Первые сообщения об изъятии личных машин стали появляться в мае этого года.

52-летняя жительница Петербурга Ирина на личном Mercedes V-класса 2017 года поехала в Женеву на Всемирную выставку собак со своими четырьмя питомцами. Машина имела российские номера. Возвращалась женщина домой через Германию.

В 11 часов вечера, когда до переправы Травемюнде оставалось порядка 70 километров, Mercedes объехал патрульный автомобиль Германии, включив при этом бегущую строку «следуйте за мной». В итоге Ирина, последовавшая за патрульными, оказалась на пустынной дороге в лесу. Там уже ждали несколько таких же спецавтомобилей и вскоре подъехали еще.

«Налетели с мигалками машин десять, окружили нас. Приказали выходить из машины, а собаки пусть остаются. Начала снимать, предупредили, что и телефон конфискуют. Вывели откуда-то служебную собаку, начали вокруг ходить, светить фонарем в салон, переговаривались по рации с кем-то. Мои спаниели, естественно, испугались, начали извиваться, метаться. Боялась, как бы у них драка не завязалась со служебной собакой», – вспоминает женщина.

После опроса и досмотра Ирине дали всего 10 минут на сбор вещей. В авто было много необходимых вещей для выставки и для перевозки собак, поэтому всех вещей выгрузить не удалось. Так что Mercedes с прицепом и частью вещей уехали на немецком эвакуаторе, а Ирина с питомцами и помощником остались в час ночи посреди леса.

Ирине пришлось обратиться за помощью к друзьям, чтобы переночевать и после доехать до России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»