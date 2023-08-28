Полиция внезапно затребовала документы о могиле Пригожина

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Полиция заинтересовалась документами о могиле Пригожина. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
С 30 августа вход на Пороховское кладбище к могиле Евгения Пригожина сделали свободным для всех желающих. Однако спустя немного времени вход снова закрыли, объяснив проходящим там мероприятием. Присутствовавший там сотрудник полиции пообещал всех пропустить потом, когда оно закончится.
А немного позже за ворота кладбища вышли люди, которых вскоре СМИ идентифицировали как родственников погибшего. Их лица скрывали черные очки, и они так и остались неузнанными.
По словам сотрудников Пороховского кладбища, их заранее не предупреждали о визите близких покойного. Вполне возможно, что «их пресс-служба договорилась с полицией».
Могила Евгения Пригожина находится в глубине кладбища, и так просто ее не найдешь. Поэтому местные работники везде развесили указательные таблички. На дорожке, ведущей к захоронению, через каждые пять метров стоят молодые парни в форме. Сама могила обложена цветами и венками в количестве 10 штук: «Любимому и единственному сыну от мамы», «От друзей», «Лучшему в мире деду», «Папочка, мы тебя очень любим», «От бойцов и командиров ЧВК», «Любимому руководителю и наставнику», «Груз 200 мы вместе». Нет ничего от чиновников и политиков.
Во время похорон полиция не присутствовала и вход не закрывался. Как только все разошлись, тут же собрались силовики.
«Через 10 минут тут были полицейские, Росгвардия, ОМОН, спецназ, кинологи. Их главный обратился ко мне: на каком основании хоронили? Я предъявил все документы – свидетельство о смерти, объяснил, что здесь похоронены близкие Евгения Викторовича», — рассказал мастер по захоронениям Игорь Назаров.
В то же время желающих проститься с Евгением Пригожиным не сильно много. Не исключено, что людей пугают большое количество журналистов и стоящие рядом полицейские.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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