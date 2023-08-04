ЦГ: Лондон намекнул, а Никулин вынес вердикт, что «COVID- только начало»

Эксперт по биологическому оружию предупредил, что ковид мог быть только началом. Об этом сообщает издание «ЦарьГрад», ссылаясь на Mirror.

Так, в британском ежедневнике указали, что на секретной военной базе Портон-Даун (Великобритания) начали подготовку к будущей пандемии «болезни X». На базе разрабатываются новые вакцины от вирусов, которые могут вызвать мировую эпидемию. А новые препараты можно будет приспособить для «болезни X» в течение 100 дней после её обнаружения.

По мнению бывшего члена Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, эту информацию можно расценивать как намек: все необходимые возбудители уже подготовлены и вскоре будет новая пандемия.

«В общем, ковид - это, похоже, только начало», — уверен эксперт.

Он добавил, что ранее основатель Microsoft Билл Гейтс уже предупреждал о новой эпидемии, которая ожидается в ближайшее время. Поэтому эксперт призвал выводить Россию из международных структур, ответственных за пандемии.

«Я говорю о Всемирной организации здравоохранения. Сталин уже выходил из неё. И я считаю, что не надо было возвращаться», — резюмировал Никулин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»