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Эксперт по биологическому оружию предупредил, что ковид мог быть только началом. Об этом сообщает издание «ЦарьГрад», ссылаясь на Mirror.
Так, в британском ежедневнике указали, что на секретной военной базе Портон-Даун (Великобритания) начали подготовку к будущей пандемии «болезни X». На базе разрабатываются новые вакцины от вирусов, которые могут вызвать мировую эпидемию. А новые препараты можно будет приспособить для «болезни X» в течение 100 дней после её обнаружения.
По мнению бывшего члена Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, эту информацию можно расценивать как намек: все необходимые возбудители уже подготовлены и вскоре будет новая пандемия.
«В общем, ковид - это, похоже, только начало», — уверен эксперт.
Он добавил, что ранее основатель Microsoft Билл Гейтс уже предупреждал о новой эпидемии, которая ожидается в ближайшее время. Поэтому эксперт призвал выводить Россию из международных структур, ответственных за пандемии.
«Я говорю о Всемирной организации здравоохранения. Сталин уже выходил из неё. И я считаю, что не надо было возвращаться», — резюмировал Никулин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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