Производство оливкового масла резко снизится из-за аномальной жары

Засуха почти на треть сократит производство оливкового масла. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на портал libre.gr.

Аномальная жара, покрывшая этим летом Грецию, спровоцировала высокое падение урожая оливы, использующейся для производства оливкового масла. Кроме нее, регион пострадал от засухи, лесных пожаров и вредителей. Поэтому, по мнению экспертов, объем произведенного в этом году оливкового масла будет на треть ниже прошлогоднего. А в Южной Европе этот показатель может быть еще меньше.

Так, если в 2022 году было собрано 300 тыс. тонн оливы, то в этом — только 200 тысяч. Соответственно, и масла, по оценке Еврокомиссии, вместо прошлогодних 2,272 млн тонн в нынешнем году произведут только 1,391 млн тонн.

Следующий сбор плодов оливы будет примерно через пару месяцев, но на фоне засухи и слишком высокой температуры воздуха завязывание плодов идет плохо. Это дает реальный повод для беспокойства производителям масла.

Ранее Министерство торговли Турции объявило о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»